Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel dà un pugno a Telmo. Lucia vittima di una violenza?

Le anticipazioni delle puntate spagnole della soap opera di Canale 5 “Una Vita” svelano che la tensione tra il giovane Alday e padre Telmo aumenterà sempre più, quindi precipiteranno del tutto nel momento in cui Samuel farà credere a Lucia di essere stata abusata dal sacerdote di Acacias.

I prossimi appuntamente con “Una Vita” sono quindi destinati ad assicurare nuovi emozionanti colpi di scena, infatti Lucia, dopo essersi risvegliata svestita al fianco di Telmo adagiata su un giaciglio, si convince che il prelato l’abbia violentata; ma nulla di tutto ciò è vero, infatti Telmo porterà Lucia in una chiesetta abbandonata solo per rivelarle la verità sui loschi piani del giovane Alday.

Samuel dà un pugno a padre Telmo

Le cose però saranno destinate a cambiare nel momento in cui Samuel troverà Telmo e Lucia svestiti nella chiesetta; mentre Lucia si convincerà della malafede di padre Telmo – tanto da testimoniare contro il sacerdote durante un processo ecclesiastico -, quest’ultimo ritornerà ad Acacias con la promessa ad Espineira di far innamorare Lucia; un piano diabolico per coinvolgere la ragazza in uno scandalo tale da poterla indurre a rinunciare alla sua immensa eredità.

In realtà padre Telmo cercherà solo di prendere tempo ed allontanare il più possibile la Alvarado dal gioielliere. L’intromissione di Telmo farà però perdere la testa a Samuel, che gli darà un pugno in faccia. Il sacerdote risponderà al gesto violento solo con le parole, assicurando a Samuel che solo la morte gli avrebbe impedito di continuare a vegliare sul benessere di Lucia.

Nel frattempo Celia e Felipe nutriranno dei sospetti nei confronti di una nuova arrivata ad Acacias, Alicia Villanueva, che sarà ingaggiata da Samuel per fingersi vittima del sacerdote. Lucia crederà alle parole della donna, anche se della sua storia non farà parola con nessuno, neanche con Celia e Felipe, a cui invece dirà di essere un’esperta d’arte.