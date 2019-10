Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel chiede l’annullamento delle nozze con Blanca

Nuovi emozionanti colpi di scena accadranno nelle prossime puntate italiane della soap “Una Vita“, dove Samuel continuerà ad essere protagonista della scena, determinato più che mai a manipolare Lucia Alvarado, quindi impossessarsi dei suoi beni ereditati dai Marchesi di Valmez per pagare tutti i suoi debiti.

Ma il piano di Samuel sarà presto scoperto dal nuovo arrivato ad Acacias, padre Telmo, che è stato mandato dal priore nel ricco quartiere residenziale madrileno per seguire più da vicino proprio la Alvarado, destinataria di una ricchezza di gran lunga maggiore rispetto all’attuale rendita di 1000 pesetas al mese che gli ha conferito un lascito testamentario dei marchesi di Valmez.

Samuel chiede l’annullamento del matrimonio

Samuel, disperato per le crescenti difficoltà economiche, si rivolgerà ad un usuraio per reperire in fretta il denaro da pagare alle banche, ma Jimeno Batán dirà a padre Telmo che Samuel ha inscenato il pestaggio in strada per far leva sul buon cuore e la generosità di Lucia, che si è prestata a sostenerlo economicamente.

La ragazza è arrivata al punto di assicurare al giovane Alday il triplo della cifra dovuta, una cosa che mette in allerta padre Telmo, che cercherà in tutti i modi di far aprire gli occhi alla Alvarado. La ragazza, forte delle sue ragioni, non darà ascolto alle parole del sacerdote, anche se in lei si insinuerà il dubbio.

Per poter utilizzare il patrimonio della Alvarado, Samuel dovrà necessariamente aver titolo per farlo, quindi escogita di sposare Lucia, per avere piena libertà di gestione dei suoi averi. Ma c’è un vincolo che gli impedisce al momento di raggiungere il suo scopo, cioè quello del matrimonio che ancora ufficialmente lo lega a Blanca, fuggita via da Acacias insieme a Diego e al piccolo Moises.

Il giovane Alday, quindi, attiverà tutte le sue conoscenze in Vaticano, per avere l’annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota. A questo si aggiunge anche la richiesta ufficiale di poter corteggiare Lucia, fatta da Samuel a Celia e Felipe. Insomma, il giovane Alday ha le idee chiare su cosa fare.

Padre Telmo cercherà di boicottare il piano di Samuel con l’aiuto di Espineira, facendo pressione con i sacerdoti della Sacra Rota affinché ritardino l’annullamento del matrimonio, ma le cose non andranno nel modo sperato, poiché Samuel presenterà una lettera – falsa – scritta da Blanca, in cui la donna confermerà la sua versione dei fatti.