Una Vita, anticipazioni spagnole: Rosina e Susana assistono alla morte di Alexis e fuggono via

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Non nutro particolare simpatia per il personaggio di Rosina, che si muove nella vita come negli affetti come un elefante in mezzo ad una stanza piena di cristalli. Non mi sorprende che la dama sia fuggita via dopo il malore del giovane modello, che doveva invece essere soccorso dalle due donne.