"Una Vita", anticipazioni spagnole: ritornerà Huertas Lopez, l’ex amante di Felipe Alvarez Hermoso

Le puntate primaverili di “Una Vita” vedranno il ritorno di un personaggio già noto nella telenovelas iberica, si tratta di Huertas Lopez l’ex amante di Felipe Alvarez Hermoso. Stando alle anticipazioni che giungono dalla Spagna, tutto avrà inizio quando Rosina Rubio e Ramon Palacio decideranno di assumere Diego Alday per far fermare uno sciopero indetto dagli operai del giacimento d’oro, i quali vorranno più sicurezza sul posto di lavoro e pretenderanno di avere una giornata con un orario ridotto. A tal proposito, Diego per sostenere se stesso e Blanca (i due da poco sono andati a convivere) accetterà di buon grado l’impiego.

In seguito, i due innamorati decideranno di organizzare un cocktail sia per ufficalizzare la loro relazione sia per informare Ramon e Rosina del proseguimento delle trattative con i loro dipendenti. Diego spiegherà che gli scioperanti hanno eletto un capo che molto presto arriverà a Calle Acacias proprio per incontrare i proprietari del giacimento.

Gli invitati al cocktail resteranno a bocca aperta quando scopriranno che la rappresentante dei rivoltosi è proprio Huertas, tuttavia, saranno soprattutto Felipe e Celia a rimanere al quanto stupiti visti i trascorsi amorosi tra la Lopez e l’Alvarez Hermoso.

A questo punto, Celia deciderà di lasciare la festa scusandosi con gli invitati ed il giorno successivo non vorrà affrontare il discorso Huertas, bloccando ogni tentativo di Felipe di tornare sull’argomento; la dama confiderà tutte le sue pene a Trini ma poi finalmente riuscirà a calmarsi quando Felipe le dirà che per lui lei è l’unica donna che vuole al suo fianco.

In tanto, Huertas resterà in paese creando non pochi problemi a Diego che cercerà in ogni modo di arrivare ad un armistizio tra i dipendenti e Ramon e Rosina. Andando avanti con gli episodi, Huertas si insidierà anche nella storia d’amore tra Blanca e Diego.