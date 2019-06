Una Vita, anticipazioni spagnole: Ramon vittima di un terribile incidente

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita svelano che nuovi colpi di scena accadranno in calle Acacias, come quello riguardante il tragico incidente di cui sarà vittima Ramon; L’uomo infatti era andato via da Acacias per indagare sulla banca americana dove i vicini di casa e molti abitanti del quartiere avevano investito, sollecitati da Genoveva e Alfredo.

Gli spoiler iberici di Acacias 38 rivelano che Emilio scoprirà che Rafael non ha detto la verità sulla sua identità, pertanto l’uomo sarà costretto ad informare Cintia. La donna, inizialmente, dimostrerà di non credere a ciò che gli viene raccontato, tanto da ribattere piccatamente all’uomo di aver voluto rovinare appositamente il loro bel rapporto.

Ramon vittima di un brutto incidente

Ben presto però la donna scoprirà che Rafael non è un vero imprenditore tessile, bensì un musicista che è solo innamorato di lei. Genoveva invece cercherà di circuire Antonito, ma con scarso successo. Ramon è sempre più preoccupato per gli investimenti nella banca americana da parte degli abitanti di calle Acacias.

Il Palacios invierà quindi una lettera al figlio dove gli chiederà di prendere del tempo prima di fare il suo investimento nella banca americana. Purtroppo la missiva di Ramon arriverà troppo tardi poiché tutti i vicini di casa si sono già radunati a casa di Genoveva e Alfredo per firmare i documenti riguardanti gli investimenti nell’istituto di credito a stelle e strisce.

Palacios stranamente non darà sue notizie per un certo periodo di tempo; l’uomo infatti si era allontanato da Acacias per fare delle indagini riguardo l’istituto di credito americano. Carmen però è molto preoccupata per lo strano ritardo di Ramon, l’ansia della donna aumenterà nel momento in cui risponderà al telefono e scoprirà che Ramon ha avuto un terribile incidente con la sua auto e le sue condizioni sono molto compromesse. Le immagini che sono state trasmesse sulla tv spagnola, mostrano che Ramon sarà privo di privo di sensi e con diverse ferite sul volto dunque le sue condizioni sono davvero tragiche.