Una Vita, anticipazioni spagnole: Ramon e Carmen si sposano

Dopo tanti momenti di pura infelicità e dolore, Ramon Palacios troverà finalmente pace, serenità e amore, dopo la morte di Trini, al fianco di una nuova compagna, cioè la domestica di casa Dicenta-Alday, Carmen, che aiuterà molto l’uomo a reiserirsi in città dopo aver passato molto tempo in prigione.

Sono tante le novità del sequel della narrazione della soap opera spagnola “Una Vita” – messa in onda in Italia nella fascia pomeridiana su Canale 5 – che registrerà presto un salto temporale di 10 anni, una parentesi temporale piuttosto lunga durante la quale saranno tanti i personaggi che andranno via, mentre altrettanti saranno quelli che arriveranno a calle Acacias.

Carmen e Ramon si sposano

Tra i personaggi che molti telespettatori rimpiangono è sicuramente Trini, che è deceduta, assassinata da Celia in un momento di pazzia. La donna, perso un figlio a causa di un aborto, era intenzionata a rapire la piccola Milagros, quindi per raggiungere il suo obiettivo ha ucciso la povera Trini.

Dopo anni, sarà invece il Palacios ad essere accusato dell’omicidio della Alvaro Hermoso, che in realtà era caduta accidentalmente dalla finestra dell’appartamento di Ramon. Durante questo doloroso periodo il Palacios potrà contare sull’appoggio e la solidarietà di Carmen, che lo aiuterà a provare la sua innocenza e a dimostrare oltre che l’omicidio di Trini, anche la sua estraneità ai fatti che portarono la morte della moglie di Felipe.

Ramon quindi inizia una nuova vita al fianco di Carmen, quindi la donna lascerà il suo lavoro di domestica, entrando a far parte della casta dei ricchi proprietari di Acacias. Ramon chiede quindi alla sua amata di sposarlo, l’ex domestica neanche a dirlo accetta di buon grado la proposta. Il desiderio della neo coppia è quello di organizzare le nozze alla pensione di Fabiana e Servante.

Ad assistere alle nozze ci sarà anche la piccola Milagros, giunta appositamente da Parigi. Carmen è splendida nell’abito confezionato appositamente dall’amica Susana, rendendo così unico il momento del si. I festeggiamenti delle nozze andranno per il meglio, quindi gli abitanti di Acacias brinderanno alla nuova unione.

Nel frattempo Cinta ed Emilio instaueranno una relazione, anche se troveranno contrari Ledesma e Bellita. La vita a casa Palacios non è proprio come Carmen se l’era immaginata, infatti si moltiplicano i litigi tra la moglie di Ramon e Lolita. Quest’ultima infatti non apprezza molto le intromissioni di Carmen nelle faccende domestiche.