Una Vita, anticipazioni spagnole: Pena scompare misteriosamente da Acacias

Nelle prossime puntate della telenovela di Canale 5 “Una Vita” un personaggio molto caro ai telespettatori uscirà di scena, infatti i fan di Acacias 38 dovranno dire addio a Pena Cervera, il pasticcere e fidanzato di lora Barbosa, che scomparirà dal ricco quartiere madrileno senza dire una parola né salutare nessuno, meno che mai la sua amata compagna.

Gli abitanti di Acacias dovranno quindi presto confrontarsi con un vero e proprio mistero, dato che Pena non lascerà dietro di sé alcuna traccia. senza neanche salutare la sua amata. Stando alle anticipazioni spagnole la strana scomparsa di Pena avrà inizio con una misteriosa telefonata che il ragazzo riceverò alla Deliciosa.

Pena lascia Flora

Non è chiaro al momento chi ha telefonato al pasticcere, ma è certo che il contenuto della conversazione ha sconvolto il ragazzo, tanto da portarlo ad avere nel prosegui dei comportamenti strani, ambigui, decisamente insoliti. Di questo suo repentino cambiamento si accorgerà Flora, che a sua volta racconterà tutto a Lolita, temendo di essere lasciata.

La pasticcera non si fermerà qui, infatti frugherà negli abiti di Pena per cercare degli indizi che la possano portare a capire cosa sta realmente succedendo al suo amato fidanzato. La donna troverà tra le cose di Pena un importante e prezioso anello, quindi cadrà nell’equivoco che quello sia l’anello con cui il fidanzato vuole chiederla in moglie.

Ad avvalorare questa sua tesi anche il fatto che Pena ha comprato i biglietti per una nave. Ma le convinzioni di Flora saranno destinate ad infrangersi contro un’altra realtà, poichè Pena svelerà alla sua amata di essere stato invitato ad unirsi alle ricerche di un tesoro, nella tribù di Avechunalandia, in Africa.

Pena chiederà a Flora di aspettarlo per un lungo periodo, ma la pasticcera, disperata, cercherà di convincerlo a desistere dai suoi piani. Le incomprensioni faranno aumentare le distanze tra i due, fino al punto in cui Pena prenderà una decisione molto importante, cioè quella di evitare di parlare di questo argomento con lei, andando via senza salutare nessuno, ma non prima di aver dato ad Antonito i documenti con cui regalerà la sua parte della pasticceria all’amata fidanzata.