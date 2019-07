Una Vita, anticipazioni spagnole: Paquito lascia Acacias, arriva Cesareo

Nel corso delle prossime puntate della soap opera spagnola “Una Vita“, Paquito (interpretato da José Maria Sacristan) deciderà di abbandonare il suo lavoro nel ricco condominio di Acacias 38 e al suo posto arriverà un nuovo personaggio l’integerrimo Cesareo, che se da un lato si scontrerà subito con tutti per il suo modo di fare, dall’altro attirerà i sospetti di qualcuno.

Gli spoiler spagnoli della soap opera Una Vita, trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14,10 circa su Canale 5 prima di “Bitter Sweet – ingredienti d’amore”, svelano he Paquito continuerà ancora per poco a lavorare presso calle Acacias, nonostante lo scandalo dovuto al bacio con la pasticcera de La Deliciosa, Flora, quindi riceverà le minacce di licenziamento da parte della Dicenta.

Paquito lascia Acacias: arriva Cesareo

Il custode sarà molto scontento del comportamento di Flora ed Inigo,in particolar modo quando questi ultimi sveleranno a tutti la loro vera identità, quindi ammetteranno di essere degli impostori. Nonostante tutto però l’uomo farà leva sui suoi sentimenti e perdonerà Flora per le sue menzogne e al contempo prenderà atto che la pasticcera è sempre più innamorata del nuovo arrivato Pena.

Nonostante però Paquito volesse rimanere a calle Acacias accade qualcosa di imprevisto che porterà l’uomo lontano dalla città, quindi obbligarlo a rivedere i suoi piani iniziali. Il fratello minore di Paquito si ammalerà quindi il custode sarà obbligato a raggiungerlo per prendersi cura dei suoi quattro figli ancora in tenera età e quindi impossibilitati a trovare un lavoro.

Paquito quindi per motivi di famiglia si licenzia dal suo posto di lavoro, così in tempi brevissimi il condominio di Acacias troverà un nuovo sostituto, Cesareo. Il nuovo sorvegliante apparirà con un volto piuttosto arcigno e dimostrerà sin da subito tutta la sua meticolosità per il rispetto delle regole.

Il nuovo arrivato, però, attirerà l’attenzione di qualcuno, a causa della sua strana conoscenza approfondita di tutti i residenti di Acacias, come se li conoscesse da sempre. Per scoprire cosa cela Cesareo non ci rimane che aspettare di vedere le prossime puntate di Una Vita, in onda anche il sabato in prima serata su Rete 4, così come in streaming su Mediaset Play.