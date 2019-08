Una Vita, anticipazioni spagnole: padre Telmo e Lucia prenderanno il posto di Blanca e Diego

Tra qualche settimana i telespettatori italiani della popolare soap opera “Una Vita” assisteranno all’arrivo di un nuovo personaggio ad Acacias, ovvero conoscere Padre Telmo Martinez, interpretto dall’attore Dani Tatay, che ricoprirà un ruolo di primaria importanza all’interno del sequel della narrazione.

Le anticipazioni delle trame delle puntate spagnole svelano che la new entry avrà molto a che fare con la cugina di Celia, Lucia, da poco arrivata in città dopo aver lasciato Salamanca, dove ha scoperto di essere la figlia di una cameriera che l’ha poi abbandonata subito dopo la nascita, lasciandola quindi sola al suo destino.

Padre Telmo spia Lucia Alvarado

La futura narrazione di “Una Vita” si snoderà nella successione di numerosi eventi, cruciali per lo storytelling, quali ad esempio la scoperta da parte di Lucia di aver ricevuto una sostanziosa rendita da parte del Marchese di Valmez, che dopo la sua morte, ha disposto che la ragazza beneficiasse di 1000 pesetas al mese.

Non capendo fino in fondo il motivo di tanta generosità nei suoi riguardi, Lucia investirà quelle somme per aiutare le persone bisognose a lei vicine, quindi si adoperrà per far sistemare gli infissi degli alloggi dei domestici, ma anche regalerà degli abiti nuovi alle cameriere che presenzieranno al matrimonio tra Silvia Reyes e il colonnello Valverde.

Padre Telmo sarà obbligato dal suo superiore a recarsi ad Acacias, con uno scopo ben preciso, cioè quello di tener d’occhio ed ottenere quante più informazioni possibili su Lucia. Il prelato, dunque, obbedirà agli ordini e si recherà quindi nel ricco quartiere madrileno per capire come la Alvarado passa le sue giornate e non solo.

Nessuno conosce le vere intenzioni di Padre Telmo, anche se il prete commetterà degli errori che faranno capire che si trova ad Acacias solo per la Alvarado. Il prelato però non poteva immaginare che ben presto i suoi sentimenti per Lucia sarebbero stati ben altri, complicando non poco la sua presenza in città così come il legame con la ragazza. Le vicende legate alla loro storia saranno al centro della narrazione futura, prendendo così il posto di quelle di Blanca e Diego.