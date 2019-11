Una Vita, anticipazioni spagnole: Paciencia tradisce Servante con un uomo più giovane

Le anticipazioni delle puntate spagnole della soap opera di successo Una Vita svelano che la tranquillità duramente raggiunta dal portinaio Servante – scampato miracolosamente ad una terribile polmonite che lo ha portato ad un passo dalla morte – sarà messa a dura prova da alcune notizie, poco rassicuranti, che riceverà l’uomo, riguardanti la moglie Paciencia

Nel corso della nuova narrazione, infatti, dopo che il custode ha appreso le ultime novità sulla sua amata, decide di lasciare il ricco condominio di calle Acacias 38 per andare a Cuba; raggiungere Paciencia il prima possibile è diventata per lui una questione di vita o di morte. Servante, infatti, ama come non mai la sua donna, tanto da evocarla molto spesso con gli abitanti di Acacias.

Paciencia tradisce Servante con un altro uomo

Prima di comprare i biglietti per andare a Cuba, Servante chiederà il permesso a Ramon, quindi appena ottenuto il benestare, manderà un telegramma alla moglie con cui annuncerà il suo arrivo. Le cose però non andranno come si aspetta il portinaio, infatti l’uomo riceverà una missiva da parte della moglie, in cui gli viene detto di non mettersi in viaggio.

Dopo le parole della sua amata, Servante cadrà nella disperazione, perché proprio non capisce per quale motivo la donna lo abbia trattato in questo modo. Il portinaio non demorderà dal suo intento, nonostante le parole di Paciencia che continuerà a non voler vedere in modo categorico l’uomo. Perché? Quale segreto custodirà Paciencia?

Per disincentivare Servante dal mettersi in viaggio per Cuba, Paciencia farà sapere al marito di essersi innamorata di una persona molto più giovane di lei. Gli occhi sono adesso puntati tutti su Servante e sulla reazione che potrà avere dopo questo duro colpo. Ma gli imprevisti e i colpi di scena saranno dietro l’angolo e animeranno non poco la futura narrazione.