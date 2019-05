Una Vita, anticipazioni spagnole: Milagros in pericolo, Genoveva la rapisce

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera Una Vita, svelano che calle Acacias sarà sconvolta da un nuovo inaspettato colpo di scena cioè quello riguardante il rapimento dela piccola Milagros, giunta da poco in città per ricongiungersi a suo padre Ramon. A rapire la piccola sarà Genoveva, la vedova di Samuel.

Dopo la morte di Alday, Genoveva ha voltato pagina e sposato Alfredo, con cui ha escogitato un piano diabolico contro i ricchi signori di Acacias, che tanto l’hanno osteggiata e sbeffeggiata durante il suo matromonio con il figlio del gioielliere. Il nuovo marito di Genoveva è un bancario, una professione delicata che verrà utilizzata per far investire gli abitanti di Acacias nella sua banca.

Genoveva rapisce Milagros

Con la sottile arma della persuasione e con l’aiuto della moglie, quindi, l’abile e corrotto Alfredo convincerà molti residenti a investire con lui il loro denaro, eccezion fatta per Ramon, che ha sempre sospettato della bontà dell’investimento a lui proposto. Ecco che interviene Genoveva, che per estorcere all’uomo l’investimento, rapirà la piccola Milagros.

Ad Acacias arriva un nuovo personaggio, Marlen, una vecchia conoscenza di Genoveva che non avrà alcun scrupolo a ricattare la donna per questioni attinenti alla sua predcedente vita; la moglie di Alfredo però non è intenzionata a sottostare alle richieste e al ricatto, meno che mai pagare per far tacere Marlen, dunque gli darà appuntamento, ma invece di consegnare il denaro, la ucciderà, somministrandole del veleno.

I primi a cadera nel piano di Genoveva e Alfredo saranno Rosina ed il marito, mentre Ramon farà degli accertamenti sulla banca americana; notizia che sarà interccettata da Ursula Dicenta, che a sua volta lo riferirà a Genoveva. La donna è pronta a far di tutto per portare a termine il suo piano diabolico e per fermare l’uomo ha ideato il piano per rapire Milagros, figlia di Ramon.