Una Vita, anticipazioni spagnole: Mateo è il frutto dell’amore di padre Telmo e Lucia

Gli spoiler iberici della soap spagnola “Una Vita” rivelano che ci saranno nuovi sconvolgimenti ad Acacias, infatti dopo il salto temporale – che vedremo in Italia tra qualche puntata – la Dicenta diventerà l’istitutrice di un bambino, Mateo, figlio di Lucia Alvarado e del marito Eduardo, anche se la donna ritiene che il piccolo possa essere in realtà figlio di Telmo.

La Dicenta, sempre più convinta delle sue ragioni, confiderà all’ex parroco di Acacias i suoi sospetti, così l’uomo chiederà a sua volta chiarimenti all’ereditiera, che confermerà quanto detto da Ursula: Mateo è quindi il frutto dell’amore tra Telmo e Lucia. A questo punto Telmo, forte anche dei maltrattamenti che Eduardo usava su Lucia, deciderà di scappare da Acacias con la sua amata ed il figlio.

Mateo è il figlio di Telmo e Lucia

Telmo e Lucia saranno coscienti del fatto che non sarà facile per loro lasciare la città, anche perché Eduardo glielo impedirà in ogni modo. Proprio mentre i due si scambieranno un bacio appassionato, il marito di Lucia li scopre, e avrà un duro conronto con la moglie, tale da farla stare molto male.

Lucia sarà quindi ricoverata in ospedale, anche se nel giro di poco riuscirà a rimettersi. I sospetti di Eduardo ormai sono fortissimi, tanto che impedirà alla moglie di uscire da sola. La Alvarado deciderà anche di non rivelare al marito ciò che le è stato detto dal medico. Un altro segreto ad Acacias che presto diventerà cruciale per la narrazione futura.

La donna, infatti, nasconderà al marito di essere affetta da una cardiopatia molto grave, tale per cui le mancherà ancora molto poco da vivere. Mentre Ursula consiglierà a Telmo di non incontrarsi con Lucia per non alimentare i sospetti di Eduardo, l’ex parroco farà di testa sua, vedendo la sua amata e rassicurandola sul loro futuro insieme. Lucia tiene allo scuro anche Telmo dei suoi problemi di salute.