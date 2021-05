Una Vita, anticipazioni spagnole: Marcia accusata dell’omicidio di Ursula

Nelle puntate italiane di Una Vita i telespetattori stanno per assistere alla morte della perfida Dicenta. Nelle puntate spagnole, invece, la morte della donna si è già coinsumata e la polizia crederà di avere trovato il colpevole con grande facilità, mentre invece la persona indicata come l’assassino è innocente.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Israel uccide Ursula

Nelle puntate italiane di Una Vita Genoveva sta commissionando l’omicidio della perfida Dicenta a Israel, il finto marito di Marcia. Nelle puntate spagnole l’omicidio sarà già avvenuto e la perfida Ursula sarà agonizzante in mezzo alla neve. Mentre il sangue della donna ricorprirà il manto bianco, Genoveva soddisfatta assisterà alla scena. Non paga la donna metterà di fianco al cadavere della donna un fazzoletto che avrà le seguenti inziali: M.S. La polizia troverà il fazzoletto e crederà di avere già risolto il crimine e di avere trovato il colpevole.

Marcia e Felipe si salutano per sempre

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che Israel verrà pagato da Genoveva per avere ucciso Ursula. L’uomo soddisfatto si recherà da Marcia e le proporrà alla donna di andare in Brasile. La donna penserà che quella proposta rappresenta la soluzione a tutti i suoi problemi. Marcia è innamorata di Felipe e deciderà che lasciare Acacias 38 sarà la soluzione migliore per lei. Di notte, Marcia e Israel si recheranno da Felipe affinchè i due possano dirsi addio. Marcia dirà a Felipe che lo amerà per sempre e gli augurerà grande felicità Genoveva, la donna che porta in grembo suo figlio.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Marcia in carcere

Il giorno dopo ad Acacias 38 si celebrerà il funerale della perfida Dicenta e pochi saranno coloro che vi prenderanno parte. Marcia e Israel, dopo la messa celebrativa, diranno addio Servante e Fabiana, i proprietari della locanda dove hanno alloggiato. Successivamente Marcia e Israel andranno alla stazione per prendere il treno. Ad attendere Marcia alla stazione ci sarà il commissario Mendez, che è convinto della colpevolezza della donna. Marcia sarà accusata di avere uccisa Ursula e verrà condotta dietro le sbarre. La domestica brasiliana apparirà, comprensibilmente, sotto shock e non saprà cosa fare o dire per discolparsi.