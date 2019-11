Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia vittima di un attentato

I nuovi appuntamenti con la soap opera di Canale 5 Una Vita assicureranno una vera e propria escalation di eventi inaspettati e nuovi intrighi che susciteranno nuovo interesse da parte dei telespettatori e fan della telenovela.Il sentimento d’amore tra Telmo e Lucia Alvarado sarà nuovamente ostacolato da una inaspettata proposta di matrimonio, ma anche da un tragico evento cioè quello della morte di Padre Guglielmo.

Ma non è tutto infatti a sconvolgere la vita in casa Alvarez Hermoso sarà anche un evento inaspettato che accadrà alla moglie di Felipe, Celia, che scoprirà di attendere un bambino; purtroppo il fato avverso farà sì che la cugina di Lucia non porti a termine la sua gravidanza, con un grande dispiacere di tutti.

Lucia vittima di un attentato

Nel frattempo ad Acacias arriverà un nuovo personaggio cioè Fra Guillermo, che avrà il compito di fare da mentore a padre Telmo. La cosa, però, non farà molto piacere però al priore Espinera. La decisione di Lucia di accettare la proposta di matrimonio di Samuel farà interrompere i rapporti tra lei e padre Telmo, procurando così un grande dolore nella ragazza che decide di chiudersi in se stessa.

Nononostante i consigli che Felipe e Celia daranno alla cugina, la giovane ereditiera continuerà nel suo intento di sposare il gioielliere, quindi Celia sarà costretta ad annunciare il lieto evento. Mentre il giovane Alday organizzerà una piccola festicciola con i vicini per festeggiare il grande evento, padre Telmo si chiuderà a in te stesso.

Ad Acacias arriverà un oscuro personaggio che farà da spettatore silente mostrandosi molto interessato alla vita di Samuel Alday. Di chi si tratterà?Appresa la notizia del matrimonio della giovane ereditiera con Alday, Espineira deciderà di arrivare ad Acacias e parlare con padre Telmo per sapere per quale motivo il loro piano sia così clamorosamente fallito.

Il Marquez lo rassicurerà, confermandogli che presto riuscirà a impossessarsi dell’eredità della giovane Lucia Alvarado. Da questo momento in poi padre Telmo però vivrà una vera e propria crisi spirituale, ed è in questa notte oscura di fede che troverà il suo appoggio e aiuto fraterno in Guillermo.

Samuel, cinisco più che mai,l vuole proporre al sacerdote di officiare le sue nozze con Lucia Alvarado. Nello stesso frangente un uomo mai visto prima ad Acacias, si introdurrà al civico 38 e cospargerà le scale di un liquido cremoso. Lucia, salendo, scivolerà e cadrà rovinosamente per terra perdendo così i sensi.