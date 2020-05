Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia si ribella all’odioso marito

Gli spoiler delle puntate spagnole della soap opera Una Vita – in onda tutti i giorni alle 14,10 su Canale 5, escluso il sabato e la domenica – hanno rivelato che l’odioso Eduardo darà una punizione esemplare al piccolo Mateo, che a sua volta troverà sempre pronta a difenderlo l’amata mamma, Lucia Alvarado.

Nonostante la Alvarado confidi nell’innocenza del suo ex fidanzato, Telmo, farà di tutto per convincerlo a lasciare la città. Ormai la donna è a conoscenza di quanto accade dieci anni prima, quando il suo fidanzato fu accusato di aver sottratto i soldi della fondazione, creata proprio con il patrimonio della cucina degli Alvarez-Hermoso.

Lucia si ribella a Eduardo

A causa della pesante accusa che gli fu mossa contro, Telmo fu costretto ad abbandonare Acacias. Il ritorno di Telmo in città e la notizia della sua totale estraneità ai fatti di 10 anni prima, non hanno però fatto cambiare idea alla moglie di Eduardo, che non vuole dare una seconda possibilità all’ex sacerdote.

La donna dirà infatti a Telmo di vivere un matrimonio felice, ma i telespettatori e fan della soap opera sanno bene che questo non corrisponde a verità poiché la Alvarado in realtà è succube di un marito odioso, che trova tutti i motivi e le occasioni per denigrare, umiliare e mortificare la sua bella moglie.

Non conoscendo quindi la verità sulla vita matrimoniale di Lucia, Telmo prenderà nuovamente la decisione di lasciare la città. Ma ci sarà un inaspettato colpo di scena, perché a mettere in guardia l’uomo sarà un personaggio inaspettato e protagonista assoluto della soap, il giovane gioielliere, che dopo aver sposato Genoveva sembra essere rinato, diventando così un uomo nuovo e buono.

La partenza di Telmo lascerà molto deluso il figlio di Lucia che in breve tempo è riuscito a creare un legame speciale con l’ex prete. L’atteggiamento del bambino ha però suscitato una reazione inaspettata da parte di Eduardo che reagisce molto male.Da qui la decisione del perfido uomo di punire Mateo. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni che circolano in rete, Lucia sembra non prendere bene la decisione del marito tanto da non pensarci due volte a mettersi contro il marito per difendere il figlio. Il momento di ribellione di Lucia sarà quindi un evento imperdibile, che rappresenta anche il riscatto di una donna nei confronti di una marito e padre padrone.