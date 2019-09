Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia ritrova il cadavere del padrino

Nelle prossime puntate della soap opera spagnole “Una Vita” i protagonisti di Acacias 38 dovranno fare i conti con un nuovo mistero, infatti la new entry, Lucia Alvarado interpretata dalla bellissima attrice Alba Gutierrez troverà il cadavere del padrino Don Joaquin; chi ha ucciso l’uomo? Ma soprattutto per quale motivo?

Già da diverso tempo la ragazza si porrà delle domande circa il suo passato e le sue vere origini; il crocifisso rinvenuto nel ritratto dei Marchesi di Valdez, identico a quello che le regalò la sua defunta madre, incuriosirà ancora di più la giovane, che ora è determinata più che mai a scoprire la verità.

Lucia trova il cadavere di Joaquin

Lucia racconta questi suoi sospetti a Celia e al marito Felipe, che decide di far arrivare con uno stratagemma ad Acacias il padrino di Lucia, Don Joaquin, che l’ha cresciuta amorevolmente e che è l’unico che potrà chiare una volta e per tutte la situazione. Nel frattempo ad aiutare Lucia nelle ricerche sulle sue origini, sarà padre Telmo.

Se da un lato Lucia farà dei passi avanti verso la scoperta della verità sulle sue origni, di contro ingnorerà del tutto il vero motivo della presenza di padre Telmo ad Acacias, che in realtà è stato mandato dal priore proprio per saperne di più di Lucia Alvarado. Il priore Espineira vuole convincere la giovane a rinunciare all’eredità dei Marchesi, una rendita mensile di 1000 pesetas.

Messo alle strette Don Joaquin dirà la verità, cioè che Lucia è in realtà discendente dei Marchesi di Valmez; la cugina di Celia scoprirà infatti che i nobili la abbandonarono poiché scoprirono di essere fratellastri. Una rivelazione che ha messo in crisi Lucia, che si abbandonerà a delle confidenze con Samuel, senza sapere che l’uomo è pronto a tradirla.

Il giovane Alday, sommerso dai debiti, penserà di approfittare della situazione, quindi di far innamorare Lucia per impossessarsi ed usufruire della sua rendita. Per far ciò convince Lucia a non dire a nessuno la verità sulle sue origini, che stando così le cose potrebbe essere pregiudizievole per lei.

Joaquin dopo la confessione fatta a Lucia, sarà scaricato dal priore Espineira, quindi privato degli eventuali soldi dell’eredità della figlioccia. In un momento d’ira, l’uomo si sogherà con Samuel, e gli dirà che anche l’Ordine del Cristo Giacente, lo stesso di padre Telmo, mira ai soldi dei Marchesi.

Subito dopo questo incontro, Don Joaquin morirà in circostanze misteriose, e a rinvenire per prima il cadavere sarà proprio Lucia, allontanata da Acacias e ritornata a Salamanca. Samuel aveva messo in guardia Lucia sulle possibili intenzioni di padre Telmo, che a sua volta, appena saputo della morte del padrino di Lucia, inizierà a fare le sue indagini, e i suoi sospetti ricadranno su Samuel.