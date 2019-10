Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia rifiuta Samuel e Telmo, poi sposa Eduardo

Le prossime puntate della soap opera Una Vita ci riserveranno dei clamorosi colpi di scena che vedranno come protagonisti Lucia Alvarado, Samuel Alday e padre Telmo, il triangolo amoroso che ha tenuto banco per diverse settimane. La vita della cugina di Celia sarà quindi destinata a vivere uno straordinario stravolgimento, lasciando tutti a bocca aperta.

Samuel, sempre più affogato nei debiti, farà di tutto per manipolare la giovane Alvarado, che invece può vantare uno dei patrimoni più consistenti e ricchi della Spagna. La ricca ereditiera però – stando alle anticipazioni spagnole – riserverà un duro colpo sia al gioielliere, ma anche al sacerdote che l’ha presa a cuore, padre Telmo.

Lucia si sposa

Dopo il salto temporale a cui i telespettatori assisteranno tra qualche settimana, si vedrà Lucia Alvarado al fianco di un nuovo personaggio, Eduardo, che non sembra proprio essere l’uomo adatto a lei; ben presto, infatti, il nuovo arrivato ad Acacias rivelerà la sua vera natura, che nulla ha a che fare con la bontà e la generosità della Alvarado.

Nè Samuel nè Telmo riescono quindi a far breccia nel cuore della ragazza, che invece decide di voltare pagina volgendo lo sguardo altrove. Se la relazione di Lucia con Eduardo non è destinata ad essere felice, stessa cosa si può dire per quella di Telmo, che nel frattempo ha iniziato una nuova relazione.

L’amore tra l’ex sacerdote e l’ereditiera è destinato a continuare, infatti i due porteranno avanti una relazione clandestina nonostante entrambi siano impegnati. I momenti che Lucia vivrà con Telmo leniranno il dolore che la giovane invece dovrà subire tutti i giorni a causa delle violenze subite dal marito.

Samuel nel frattempo sarà impegnato con un nuovo amore, quindi non sarà d’intralcio all’amore di Telmo e Lucia; anche stavolta l’ex sacerdote farà di tutto per far emergere la verità e proteggere la sua amata.