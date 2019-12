Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia muore tra le braccia di Telmo

Acacias dovrà vedersela presto con l’addio di un personaggio molto amato dal pubblico televisivo italiano, cioè quello di Lucia Alvarado, la bella e giovane ereditiera cucigna di Celia, che è divisa dall’amore tra padre Telmo e Samuel Alday. Dopo il salto temporale che trasporterà la soap nel 1913, la giovane scoprirà di essere molto ammalata.

Gli spoiler delle puntate iberiche di Una Vita svelano che Lucia ha deciso di dare il ben servito a Samuel Alday rifiutando di sposarlo il giorno delle nozze, ma anche a padre Telmo, con cui però ebbe un’appassionata notte d’amore. La Alvarado andrà via da Acacias per un po’, ma poi vi farà ritorno con una grande novità, cioè quella di aver sposato Eduardo.

La morte di Lucia Alvarado

Il matrimonio con Eduardo non sarà felice e nella vita di Lucia ritornerà Telmo Martinez. La donna, nel frattempo, scoprir di essere molto malata, infatti un terribile cancro la condurrà nel giro di poche settimane alla morte. Telmo ha appreso dalla donna la verità sul figlio, quindi organizzerà una fuga, ma verranno scoperti.

Dopo il tentativo di fuga clamorosamente fallito, per Lucia le cose si metteranno molto male, infatti il marito farà in modo che la moglie non esca mai di casa. Lucia terrà allo scuro Telmo della sua malattia. Ad aiutare Telmo sarà Ursula Dicenta, che avvelenerà Eduardo per far si che la Alvarado e il Martinez possano finalmente coronare il loro sogno d’amore.

Ursula non sa ancora della malattia di Lucia. Per la coppia non ci sarà quindi alcun lieto fine, perché la donna, dopo aver ceduto al pianto, si renderà conto che non le rimarrà molto tempo da vivere, quindi strapperà a Telmo la promessa di vivere per sempre insieme come una famiglia; una dolce illusione a cui seguirà il suo ultimo respiro, in un letto d’ospedale abbracciata al suo unico, vero grande amore, cioè Telmo.