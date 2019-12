Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia morirà abbracciata a Telmo

Sono in arrivo delle drammatiche anticipazioni su prossimi avvenimenti di “Una Vita“, ciò che stiamo per raccontarvi avverrà nei prossimi episodi attualmente trasmessi su canale5. Gli affezionati telespettatori dovrano dire definitivamente addio alla nuova protagonista Lucia Alvarado. La ragazza è una ricca ereditiera che morirà dopo essere diventata l’amante di Telmo Martinez. La cugina della defunta Celia morirà proprio tra le braccia dell’ex sacerdote dopo aver lottato contro una malattia mortale per moltissime settimane.

La morte di Lucia è già stata trasmessa in spagna lo scorso aprile 2019 ma in italia assisteremo a questi episodi fra qualche mese, Lucia e Telmo si diranno definitivamente addio. Tutto avrà inizio dopo un salto temporale di 10 anni dove la Alvarado avrà una nuova vita, poichè sarà sposata con Eduardo. Quest’ultimo renderrà la vita della moglie un inferno, sarà un uomo crudele e violento.

La cugina della defunta Celia, nonostanta abbia un figlio di 9 anni chiamato Matteo, dimostrerà di non aver dimenticato Martinez che nel frattempo torna in paese per riconquistarla. L’uomo e la ricca ereditiera iniziano una relazione clandestina diventanto amanti. La figlia dei marchesi di Valmez dovrà affrontare l’ira del marito che scoprirà di essere stato tradito dopo aver confessato a Telmo che Matteo è loro figlio.

Una sera mentre si bacierà con l’ex sacerdote, Lucia proverà un forte dolore al petto. Le condizioni di Lucia appariranno subito disperate al punto che Telmo si preoccuperà e temerà il peggio. La ragazza verrà ricoverata in ospedale e Martinez non si allontenerà mai dal capezzale. Quando la parente della defunta moglie di Felipe si risveglierà, l’ex parroco le farà sentire la sua vicinanza. Martinez dichiarerà per l’ennesima volta tutto il suo amore ad Alvarado. Telmo prometterà alla sua dolce metà che non appena farà ritorno a casa formeranno una vera famiglia insieme al loro bambino.

Lucia capirà da subito che il desiderio del suo amato non si realizzerà poichè si rende conto di avere le ore contate a causa della sua grave malattia. Nonostante la donna sia consapevole di avere poco tempo scieglierà di non mettere al corrente Martinez del suo tragico destino per non farlo soffrire ulteriormente. In seguito la ricca ereditiera, dopo aver baciato per l’ultima volta il padre di suo figlio, si lascierà andare ad un pianto disperato e chiuderà gli occhi per sempre.