Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci riveleranno come proseguirà il triangolo amoroso tra Lucia, Samuel e Telmo. Samuel continuerà ad orchestrare piani per tenere Lucia legata a sé. La donna, che inizialmente si era mostrata quasi succube del bel giovane, ora inizierà ad aprire gli occhi.

La giovane non crederà più a tutto quello che Samuel dirà e inizierà a dubitare della colpevolezza di Telmo. Samuel, dopo avere proposto a Lucia di diventare sua moglie, capirà che deve agire in fretta. L’Alday è un uomo furbo e capirà che il rapporto tra Telmo e Lucia sta cambiando. L‘Alvarado proverà dei sentimenti per Padre Telmo e, alla proposta di matrimonio di Samuel, ella chiederà del tempo per pensarci. Samuel sarà disposto a tutto pur di mettere le mani sull’ingente eredità della donna, anche a liberarsi del sacerdote.

Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia lascia Samuel sull’altare perché ama Telmo?

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci riveleranno come procede lo strano triangolo amoroso tra Lucia, Telmo e Samuel. L’Alday ha fatto a Lucia una proposta di matrimonio. Egli credeva che la donna cadesse ai suoi piedi. Ormai, Samuel è abituato a gestire la donna come vuole poiché lei, fino ad ora, si è sempre mostrata accondiscendente, innamorata o per meglio dire soggiogata. Le cose, però, non sono andate come l’uomo si aspettava. La giovane, a sorpresa inizierà a ponderare. Grazie anche al ritrovato rapporto con Telmo, Lucia inizierà ad aprire gli occhi. L’alvarado capirà che prova dei sentimenti molto forti per il sacerdote e questo la spingerà a rivalutare tutta la situazione.

Dal presunto stupro di Telmo nei suoi confronti,alle parole di Samuel per screditarlo, fino alla vera natura dell’Alday, di cui tutti l’hanno sempre messa in guardia. Lucia si interrogherà su un suo possibile futuro con Samuel che, dal canto suo, la vuole sposare solo per impadronirsi della sua eredità. La giovane, a dispetto di tutto e dei lunghi ragionamenti che farà, si ritroverà davanti ad un altare con Samuel. Sembrerà che ella alla fine avrà accettato di sposarlo, a patto che il matrimonio sarà celebrato lontano da Acacias 38 al fine di non incontrare Telmo.

Samuel acconsentirà a sposarsi lontano dal quartiere solo per velocizzare i tempi ed entrare, cos, in possesso dei soldi di Lucia. L’obiettivo dell’uomo è quello di saldare il suo debito con lo strozzino Batan. I colpi di scena non mancheranno e sull’altare l’Alvarado esprimerà un diniego. Ebbene si, la giovane si rifiuterà di sposare Samuel. Questo, in preda all’ira per i suoi piani venali andati in fumo e per la pessima figura fatta davanti a tutti gli invitati di Acacias 38, strattonerà Lucia, facendola cadere a terra, e la insulterà.