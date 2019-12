Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia bacia Telmo

Dopo la breve permanenza all’eremo, la grande passione tra Lucia Alvarado e padre Telmo è ormai chiara a tutti, anche se ad interrompere questo idillio c’ha pensato, come sappiamo, Samuel Alday, che è riuscito a manipolare la giovane ereditiera, fino al punto di farle credere di essere stata abusata dal sacerdote.

Gli spoiler provenienti dalle puntate spagnole della soap “Una Vita” rivelano però che molto presto accadrà qualcosa che cambierà le cose e riporterà nuovamente Lucia nelle braccia dell’aitante parroco di calle Acacias. Gli abitanti della località distrutta da una devastante alluvione avranno bisogno di molto aiuto, così padre Telmo si metterà a disposizione per sostenerli in tutti i modi, anche mettendo a disposizione la sua residenza, che diventerà molto presto un centro di accoglienza.

Lucia bacia padre Telmo

Gli abitanti di Acacias non rimarranno sordi al richiamo di aiuto degli abitanti di Hoyo, quindi saranno molte le dame che aiuteranno la parrocchia per organizzare gli aiuti. Tra le tante, anche la Alvarez Hermoso e la Alvarado aiuteranno fattivamente Ursula e Telmo, recandosi personalmente ogni giorno in canonica per soccorrere e rispondere a tutte le richieste dei bisognosi.

Lucia sarà profondamente impressionata dal comportamento che il Martinez assumerà in questa occasione, ma in particolar modo la bontà d’animo con cui l’uomo si prodigherà per gli altri. I due passeranno molti momenti insieme ed durante uno di questi incontri Lucia rivelerà a Telmo di essere sempre più convinta che l’uomo non possa essere capace di alcuna violenza sulle donne, meno che ma su di lei.

I telespettatori di “Una Vita” dovranno fare grande attenzione ai prossimi episodi della soap opera, infatti Telmo e Lucia avranno modo di frequentarsi anche per la passione per l’arte che condividono; i due andranno insieme ad una mostra organizzata in un museo, suscitando così la reazione piccata di Samuel.

Ma ad infastidire il gioielliere saranno anche i ripetuti inviti del sacerdote da parte della Alvarado, che ormai ha creato un piccolo studio di restauro presso la residenza degli Alday. L’intesa tra Telmo e Lucia è evidente, tanto che la Dicenta incomincerà a nutrire dei sospetti sulla loro reale situazione sentimentale.

Anche Celia vede la cugina molto cambiata, tanto da parlarne con padre Telmo, ignara del fatto che il cuore della Alvarado batte proprio per lui. Telmo cercherà in tutti i modi di negare a se stesso la passione travolgente per Lucia, così deciderà di allontanarla e di evitarla il più possibile. Il sacerdote rifiuterà quindi di accompagnare Lucia da una donna ritratta in un dipinto che sta restaurando.

Lucia non sembra però che la prenderà molto bene e visibilmente contrariata per l’atteggiamento di Telmo, andrà in canonica per un confronto, ma alla fine di una emozionante dichiarazione d’amore, bacerà appassionatamente il parroco.