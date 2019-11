Una Vita, anticipazioni spagnole: Lolita lascia Antonito per sposare un nuovo arrivato ad Acacias

Il personaggio di Lolita, la domestica di Felipe e Celia, ci riserverà non pochi colpi di scena, tra i tanti anche quello di lasciare Antonito, il figlio di Ramon Palacios, per sposare un nuovo arrivato ad Acacias, Ceferino, che proviene dalla sua stessa cittadina e che porta con sé una serie di credenze che condizionano non poco la domestica.

Le anticipazioni delle puntate iberiche della soap opera di Canale 5 “Una Vita” rivelano che la storia d’amore tra Lolita e Antonito vivrà inaspettatamente una battuta d’arresto, infatti inspiegabilmente Lolita metterà da parte i progetti matrimoniali con il suo bel fidanzato, per timore di qualcosa di grave che potrebbe accadere alla coppia.

Lolita rifiuta di sposare Antonito

Per capire il comportamento di Lolita occorre però fare un passo indietro, infatti la metaforfosi della ragazza avviende quando giunge ad Acacias un certo Ceferino. abitante di Cabrahigo – il paese da cui provengono anche Lolita e Trini – e che sosterrà di dover prendere in sposa la domestica degli Alvarez-Hermoso perché tempo addietro l’aveva baciata durante una notte in cui nel cielo c’era un quarto di luna, quindi per questo motivo doveva diventare – secondo la tradizione – sua moglie

La domestica, attenta alle tradizioni ma soprattutto alle superstizioni legate al suo paese natio, rimarrà molto scossa nell’apprendere che secondo Ceferino la morte di sua moglie fosse dovuta al fatto che lui, sposando un’altra donna e non Lolita, si fosse messo contro al destino, che lo ha punito.

Lolita sembra davvero impressionata dalle parole di Ceferino, quindi prende la decisione di interrompere il fidanzamento con il Palacios, pur sapendo che in cuor suo amerà sempre e solo Antonito. Proteggere Antonito diventa quindi una priorità assoluta per Lolita, che vuole preservare il suo amato da una possibile sciagura.

Antonito è disperato e non riesce a comprendere fino in fondo la decisione di Lolita di sposare Ceferino. Alla luce di questi fatti, il giovane Palacios avrà una brutta discussione con Lolita, al culmine della quale le rinfaccerà la mancanza di fiducia. Alla donna, ormai interrotto ogni legame con il figlio di Ramon, non rimarrà che comunicare a Ceferino che diventerà sua moglie, come vuole la tradizione.