Una Vita, anticipazioni spagnole: Lolita e Antonito finalmente sposi

Gli spoiler iberici della telenovela spagnola “Una Vita” – in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica (sabato escluso) alle 14,10 circa su Canale 5 – annunciano che molto presto gli abitanti di Acacias festeggeranno le tanto attese nozze di due protagonisti della soap, cioè della domestica degli Alvarez Hermoso, Lolita, con il rampollo di casa Palacios, Antonito.

Finalmente i due riusciranno a superare tutti i problemi che si erano presentati e che avevano messo a rischio la loro unione, quindi riusciranno ad arrivare al giorno del fatidico “si”. Come sappiamo, infatti, a far rompere inizialmente il fidanzamento tra Lolita e Antonito è stato l’arrivo di Ceferino, un vecchio amico della domestica e suo compaesano.

Le nozze di Lolita e Antonito

L’uomo, giunto ad Acacias con tutta la sua famiglia, aveva infatti raccontato a Lolita della tradizione di Cabrahigo – sposare la donna a cui si è dato un bacio durante una notte di luna piena -, ma soprattutto delle disgrazie che gli erano accadute dopo aver rotto l’usanza. Lolita, come sappiamo, per timore che ad Antonito potesse capitare qualcosa, aveva rotto il fidanzamento con il Palacios.

Le domestiche della soffitta e Trini hanno poi trovato il modo per aggirare la tradizione di Cabrahigo, quindi assicurare a Lolita e Antonito le nozze. Dopo aver concordato quale dovesse essere il luogo delle nozze – lei voleva tornare a Cabrahigo, lui rimanere ad Acacias – finalmente i due ragazzi decidono di sposarsi nel giro di qualche giorno.

Prima delle nozze la famiglia Palacios si impegna per i preparativi, che porteranno però a far litigare Ramon e Lolita. L’abito della sposa sarà confezionato, neanche a dirlo, dalle mani della sarta di Acacias, donna Susana, mentre chi porterà all’altare la sposa visto che Lolita non ha alcun parente ad Acacias?

La domestica ha sempre avuto un ottimo rapporto con Servante, il custode di calle Acacias 38, quindi Lolita chiederà al portinaio di condurla all’altare. Una proposta che farà molto piacere all’uomo, che accetterà molto volentieri. A celebrare le nozze ci penserà padre Telmo, mentre ai festeggiamenti si uniranno due vecchi protagonisti della soap, cioè Victor e Maria Luisa, che arriveranno direttamente da Parigi.