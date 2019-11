Una Vita, anticipazioni spagnole: Lolita aspetta un figlio, ma non è contenta

Dopo il salto temporale di dieci anni che accadrà nella narrazione della soap opera “Una Vita” saranno tante le novità nelle vite dei protagonisti di Acacias 38, tra queste anche quelle riguardanti la dinamica ed effervescente domestica di Felipe e della compianta Celia, Lolita, che diventerà una donna molto decisa ed intraprendente.

Fabiana riceverà le confidenze della moglie di Antonito, che le rivelerà qualcosa di inaspettato. Nel frattempo l’avvocato di Acacias 38, innamorato di Marcia, deciderà di convolare a nozze con la domestica. La loro felicità durerà poco, poiché qualcosa di molto brutto accadrà proprio il giorno delle loro nozze.

Lolita in dolce attesa

Gli spettatori italiani vedono Lolita non ancora sposata con il figlio di Ramon Palacios; la donna è alle prese con il suo fidanzamento in attesa delle agognate nozze. Dopo il salto temporale che subirà la narrazione, si vedrà una trasformazione del personaggio di Lolita, infatti da semplice domestica, diventerà proprietaria di un esercizio commerciale.

La donna, ormai sposata con Antonito, rivelerà a Fabiana di essere in dolce attesa. Una notizia decisamente molto bella, anche se Lolita sembra essere presa più dallo sconforto e dall’ansia che dalla gioia. Le cose sul lavoro non vanno come dovrebbero, quindi per lei non è proprio il momento giusto per avere un figlio.

Felipe, distrutto dalla morte di Celia, trova in Marcia la svolta della sua vita. Nel giro di poco, l’avvocato di Acacias – che aveva tentato il suicidio – sarà presto ravvivato e coinvolto in una nuova relazione amorosa. I vicini sono tutti felice per l’avvocato, che finalmente è tornato a sorridere al fianco di Marcia.

Il giorno delle nozze sarà però rovinato dall’arrivo di un uomo, che proprio sul più bello fermerà la cerimonia nuziale dicendo di essere il marito della domestica. Anche nella vita della sarta ci saranno dei cambiamenti, infatti la donna si innamorerà di un uomo, Armando, che le chiederà il permesso di corteggiarla.