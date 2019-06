Una Vita, anticipazioni spagnole: l’indizio che porterà Diego sulle tracce di Moises

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera di Canale 5 “Una Vita” – in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì dalle ore 14,10 dopo Beautiful e il sabato in prima serata su Rete 4 con doppio appuntamento – rivelano che nuovi avvincenti colpi di scena accadranno in calle Acacias.

La storyline sarà ancora legata ai due protagonisti assoluti del nuovo segmento della narrazione, cioè Blanca e Diego, sempre più alle prese con la ricerca del loro figlioletto sottratto con alcuni sotterfugi dalla perfida madre di Blanca, cioè Ursula Dicenta. Diego dopo aver trovato per caso la contadina che soccorse per prima Blanca subito dopo il parto, incomincia a nutrire molti dubbi sulle verità raccontate fino a quel momento.

L’indizio che riaccende la speranza

L’assassinio di Aurelia alimenta in Diego sempre più sospetti, anche se la morte della donna per mano di Ursula non fermerà comunque il giovane Alday dal proseguire le sue ricerche con una nuova pista stavolta, cioè quella fornitagli da Carmen, che a sua volta viene supportata dal suo nuovo fidanzato il detective Riera.

La domestica fa sapere al figlio del gioielliere che la perfida Ursula suole andare in un orfanotrofio tutti i giorni; una cosa piuttosto strana considerato il fatto che la Dicenta non ha mai dato dimostrazione di amore, affetto meno che mai altruismo e generosità nei confronti di alcuno. Il comportamento di Ursula, dunque genera non pochi sospetti.

Da qui la decisione di Diego di andare nell’orfanotrofio indicato da Carmen al fine di trovare nuove prove e nuovi indizi circa l’esistenza in vita di Moises. Diego troverà all’interno dell’istituto un indizio importantissimo, che sarà destinato a cambiare la storia della narrazione futura e tale da far fugare ogni dubbio su tutta questa vicenda.

All’interno dei locali dell’orfanotrofio Diego troverà il richiamo degli angeli che qualche tempo prima lui e Blanca avevano preparato proprio per il piccolino in arrivo. Grazie a questo indizio Diego prenderà sul serio finalmente le parole e la versione che Blanca ha sempre detto cioè quella di aver partorito un bambino e non una bambina poi morta.

Se da un lato Diego incomincerà a credere alla sua amata Blanca, dall’altro nutrirà sempre più dubbi circa le parole di Ursula, che a suo dire è invece l’artefice dello scambio di culle. Prima di andar via dall’istituto Diego porterà con sé il richiamo degli angeli trovato all’interno dell’edificio, prova dell’esistenza in vita di Moses, quindi il giovane Alday porterà il richiamo degli angeli a Blanca riaccendendo nella donna quindi il suo istinto materno.