Una Vita, anticipazioni spagnole: l’incidente durante i festeggiamenti a casa di Samuel

Le anticipazioni delle puntate spagnole della popolare soap opera di Canale 5 “Una Vita” svelano le nuove appassionanti ed avvincenti vicende delle famiglie Palacios, Hidalgo, De la Serna, Álvarez Hermoso, ambientate in una splendida palazzina signorile nella Madrid del Diciannovesimo secolo.

Il sequel della narrazione di “Una Vita” racconta della nuova vita di Samuel, che fu lasciato dopo diverse vicissitudini dalla moglie Blanca, innamorata dell’altro Alday, Diego. La vita del giovane Alday sarà movimentata dalla presenza di Genoveva, la donna che Samuel ha portato a vivere con lui e che vuole dimostrare di essere la padrona di casa.

L’incidente durante i festeggiamenti

La soap opera “Una Vita” vedrà un salto temporale di 10 anni, così nelle nuove puntate Samuel apparirà più vecchio e con i baffetti. Al fianco di Alday si troverà una giovane donna, Genoveva, la cui provenienza non è del tutto chiara, anche se di lei si conosce la sua spigliatezza e disinvoltura nei confronti delle persone.

Durante una serata a casa, i due aprono una bottiglia di vino, quindi bevono quel nettare meraviglioso che li rende alticci in breve tempo, ma sia Samuel che Genoveva sembrano non curarsi degli sguardi di chi li osserva dal basso. L’abbigliamento della donna è oggetto di aspre critiche da parte di Rosina e Susana, che trovano inadatta la camicetta indossata da Genoveva.

La nuova moglie di Samuel quindi non riesce a fermarsi e continua a bere, tanto da perdere totalmente il controllo di sé. La donna incomincia ad apostrofare con delle parole scandalose le persone che la guardano incuriositi e stupiti. Nel modo di far rientrare in casa la moglie, succede l’irreparabile, infatti Genoveva fa cadere accidentalmente la bottiglia di vino di sotto, che si romperà in mille pezzi e alcune di quelle schegge di vetro colpiranno la povera Rosina.

Rosina, quindi si ferirà alle mani, una cosa davvero inaccettabile per gli abitanti del quartiere che ora inveiscono contro Genoveva, che insieme a Samuel vede la scena ma non sembra affatto dispiaciuta.