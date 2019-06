Una Vita, anticipazioni spagnole: Leonor scopre la verità su Ursula e Cristina

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera “Una Vita” – in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14,10 su Canale 5 mentre il sabato in seconda serata su Rete 4 – svelano che un inaspettato colpo di scena cambierà del tutto la narrazione, mettendo così ancora una volta Ursula alle strette.

La perfida Dicenta pensava di averla fatta franca, invece gli spoiler iberici svelano che la giovane Hildago riuscirà a venire a capo dell’intricato piano della moglie del gioielliere, fermandola quindi una volta e per tutte. Leonor, quindi, porterà a galla la verità grazie ad una prova schiacciante che utilizzerà contro Ursula.

Leonor contro Ursula

Blanca ormai è in preda allo sconforto e alla disperazione più totale, a causa di ricordi che sembrano non essere mai avvenuti. Ad aiutarla nel suo percorso di recupero ci sarà una nuw entry, Cristina Novoa, una religiosa senza scrupoli al seguito di Ursula, che convincerà Blanca a rifugiarsi nella preghiera per espiare la colpa del suo adulterio.

Cristina diventerà un punto di riferimento non solo per Blanca, ma anche per gli altri abitanti di Acacias, che alla religiosa confideranno i più intimi segreti, come il pentimento di Rosina, che inizierà a pensare di aver disonorato Maximiliano gettandosi troppo presto tra le braccia Di Liberto. ma anche Celia che si sentirà in colpa per avere in passato voltato le spalle a Felipe.

L’unica a nutrire dubbi e perplessità sulla Novoa è Leonor, infatti la giovane Hildago giorno dopo giorno nutrirà sempre più sospetti nei confronti della religiosa, che ritiene essere manovrata da qualche altra persona. Leonor riuscirà a mettere alle strette Cristina, tanto che la religiosa rivelerà di essere sotto ricatto da parte della perfida Dicenta.

Per smascherare una volta e per tutte la madre di Blanca, Leonor chiederà a Cristina di registrare una conversazione con la Dicenta, inducendola a rivelare tutte le sue malefatte e i crimini commessi.