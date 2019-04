Una Vita, anticipazioni spagnole: Leonor innamorata di un nuovo arrivato

Le anticipazioni delle puntate spagnole della popolare soap opera di Canale 5 “Una Vita” svelano che nel sequel della narrazione accadranno nuovi emozionanti colpi di scena, destinati stavolta a far innamorare una delle protagoniste principali, cioè Leonor Hidalgo, la figlia di Rosina, che dovrà vedersela con nuovi intrighi.

A catturare l’attenzione ed il cuore della giovane sarà Inigo Cervera, arrivato da poco insieme alla moglie nel quartiere residenziale madrileno, dove ha rilevato la pasticceria di Victor. I due nuovi arrivati si fanno conoscere presto dagli abitanti del quartiere, non tanto per le prelibatezze vendute nel loro negozio, quanto per qualcosa di spaicevole accaduto proprio il giorno dell’inaugurazione dello stesso.

Leonor s’innamora di Inigo

Nel giorno dell’inaugurazione della nuova proprietà della pasticceria accadrà infatti che la coppia intossicherà l’intero quartiere con i loro dolci, cosa che metterà in ginocchio la coppia appena arrivata ad Acacias. In difficoltà economiche, Inigo cercherà di guadagnare qualcosa vendendo le vicende del padre a Leonor.

La giovane, affascinata dai racconti legati al padre di Inigo,vorrebbe scrivere un libro, ma c’è qualcosa che non convince fino in fondo la ragazza e dopo svariati approfondimenti si rende conto che Inigo ha in realtà fantasticato e invetato tutto, motivo per cui Leonor deciderà di interrompere la loro collaborazione.

Nonostante tutto ciò la ragazza s’innamorerà dell’uomo. I coniugi Cervera non si arrenderanno ed organizzeranno degli eventi serali in pasticceria, vendendo alcolici e sigarette di contrabbando. Alle serate parteciperanno anche molti personaggi del quartiere madrileno, tra cui anche Leonor.

E complici questi incontri, la ragazza finirà quindi tra le braccia di Inigo, aprendosi completamente con lui fino al punto di raccontare i suoi dolori e le pagine più tristi della sua vita, come la morte del padre e del marito per due tragici incidenti. Colpito dalle disgrazie vissute da Leonor, Inigo deciderà quindi di fare una bella sorpresa a Leonor.