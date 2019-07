Una Vita, anticipazioni spagnole: Leonor in pericolo di vita

I prossimi appuntamenti della soap opera di Canale 5 “Una Vita” riserveranno ai telespettatori nuovi emozionanti colpi di scena, grazie al ritrovamento del piccolo Moises, il figlio di Blanca e Diego, ma anche ad Ursula Dicenta, che finalmente sarà smascherata, quindi cadrà nel vortice della disperazione.

La narrazione della popolare serie tv spagnola firmata da Aurora Guerra, stessa autrice dell’altra soap opera di successo “Il Segreto“, giungerà presto ad un importante punto di svolta, cioè quando Ursula rasenterà la follia vittima di un complotto ordito ai suoi danni da parte della figlia e del giovane Alday.

Leonor in pericolo di vita

Il piano architettato da Blanca e Diego prevede di far credere alla perfida dark lady l’inesistenza del piccolo Moises, bambino che Ursula aveva sottratto e fatto credere morto con l’inganno. Appreso della improvvisa scomparsa del nipote, Ursula andrà dalla figlia per riavere il bambino, ma questa, insieme a Diego, dirà alla perfida madre che lei non ha mai avuto un bambino, ma una bambina, morta subito dopo il parto.

Nella mente malata della Dicenta, Moises è suo figlio e nessuno potrà sottrarglielo; il comportamento della Dicenta andrà sempre a peggiorare, tanto che un giorno la donna si presenterà a casa della giovane Leonor nella convinzione che questa conosca il posto dove viene nascosto Moises.

Leonor, avvisata tempestivamente del piano di Blanca e Diego, dirà alla Dicenta di non essere a conoscenza dell’esistenza di Moises, facendo andare su tutte le furie la perfida dark lady, che a quel punto tenterà di uccidere la giovane mettendole un coltello affilato alla gola. Ursula sembra però avere un momento di incertezza e cercherà lei stessa di togliersi la vita. Ad andare in suo aiuto ci penserà il marito di Rosina, Liberto, che bloccherà la donna prima del gesto fatale

La soap opera “Una Vita”, conosciuta in Spagna con il nome di “Acacias 38“, è in onda in Italia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14,10 circa su Canale 5, mentre il sabato in prima serata su Rete 4; a questi appuntamenti si aggiunge anche la possibilità di rivedere le puntate in streaming su Mediaset Play.