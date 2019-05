Una Vita, anticipazioni spagnole: le intenzioni del vero Inigo

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera “Una Vita” – in onda tutti i giorni dalle 14,10 circa subito dopo Beautuful su Canale 5 – svelano che nuovi clamorosi colpi di scena movimenteranno calle Acacias, tra questi anche l’ingresso L’ingresso di Peña (Adrian Castiñeiras), ossia il vero Iñigo Cervera.

Con l’arrivo del vero Cervera i due proprietari della pasticceria La Deliciosa, Flora e Inigo, saranno sempre più in ansia e preoccupazione; i due, infatti, sono in realtà due impostori, essendo fratello e sorella. Per cercare di aiutare Pena, Flora lo assumerà in pasticceria, anche per controllare da vicino i movimenti del ragazzo.

Flora offre un lavoro a Pena

Per Flora e Inigo ritrovarsi faccia a faccia con il vero Inigo è stato qualcosa di spaventosa, anche in considerazione del fatto che i due erano più che convinti che il giovane fosse morto, ucciso insieme alla moglie da un gruppo di malfattori, in viaggio verso la Spagna. L’unica a conoscere la verità sulla loro identità é Leonor, che li aiuterà ancora una volta per cercare di trovare il modo giusto per affrontare la situazione.

Pena non sembra ricordare nulla del suo passato, dunque Flora decide di dare al giovane un lavoro in pasticceria, una soluzione dovuta anche al fatto che Paquito, il vigilante notturno, era pronto a portare Pena in commissariato a causa dei continui alcuni furti che ha compiuto a calle Acacias.

Il vero Inigo dimostrerà presto di far bene il suo lavoro, oltre che essere bravo anche in cucina. Ma qualcosa non andrà per il verso giusto perché Pena sembra esser fin troppo interessato a Flora, osservandone ogni minima mossa, dilettandosi a fare alcuni ritratti per lei. Solo grazie all’inaspettato intervento di alcuni fotografi, si scoprirà che Pena è il vero figlio del famoso esploratore Cervera.

Il giovane, poi ritaglierà il trafiletto di giornale e lo conserverà accuratamente, non destando sospetti in Inigo e Flora, che presto però dovranno fare i conti con le vere intenzioni di Pena.