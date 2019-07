Una Vita, anticipazioni spagnole: le bugie di Ursula su Liberto

Le trame delle prossime puntate della serie tv “Una Vita” diventeranno sempre più emozionanti e ricche di colpi di scena, come l’annuncio di Lolita di essere in dolce attesa, ma anche le bugie che la perfida Ursula Dicenta dirà durante il processo contro Liberto, ed ancora l’avvicinamento tra Cintia e Emilio.

Sono tanti quindi gli avvenimenti che animeranno la vita degli abitanti di calle Acacias, il ricco edificio dove coabitano due mondi paralleli, quello dei facoltosi proprietari e dei loro domestici; l’amore, gli intrighi, le gelosie, le invidie, la passione ed i sentimenti in generale continueranno quindi ad essere al centro della narrazione di Aurora Guerra.

Le bugie di Ursula su Liberto

Gli spoiler spagnoli della popolare serie tv “Una Vita”, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14,10 sulla rete ammiraglia Mediaset, mentre il sabato in prima serata su Rete 4, svelano che Rosina invita Ignacio a casa sua per prendere insime uno spuntino, ma nelle ore successive la donna riceverà una brutta notizia, cioè quella che Liberto sarà processato.

Nel frattempo Cintia bacerà Emilio con ardore e davanti a tutti, quindi ufficializzando una volta e per tutte la loro relazione. La perfida Genoveva fa marcia indietro e ritratta quanto detto al processo di Liberto, anche se ad andare contro l’uomo ci saranno le pesanti accuse di Ursula Dicenta, che dichiarerà di aver visto l’uomo usare violenza contro la vedova di Samuel.

Camino parlerà e Bellita e Cinta ritorneranno ad essere amiche. La giovane, infatti si gode il momento magico che sta vivendo con Emilio, anche se qualcosa di brutto accadrà presto e rovinerà così tanta felicità, a causa dell’arrivo di un telegramma da parte di Ledesma. Nel frattempo mentre Felipe scopre che il Bryce era a conoscenza del suo piano con Genoveva, Marcia scopre che Ursula ha mentito nel processo contro Liberto. La domestica Marcia continuerà a dare informazioni al Bryce sulla strategia difensiva di Liberto, nel frattempo Ledesma arriva ad Acacias.