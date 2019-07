Una Vita, anticipazioni spagnole: l’arrivo di Lucia ad Acacias

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera “Una Vita” – in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14,10 su Canale 5, il sabato in prima serata su Rete 4, in streaming su Mediaset Play – svelano che nel tranquillo quartiere di calle Acacias arriverà un nuovo personaggio, Lucia, che si avvicinerà molto a Samuel.

La terza stagione di Acacias 38 – è questo il nome con cui la soap opera Una Vita è conosciuta in Spagna – è quasi giunta alla fine, così andranno via alcuni dei protagonisti che fino ad oggi hanno tenuto banco, come quelli di Blanca Dicenta e Diego Alday, che ritrovato il loro bambino e smascherato una volta e per tutte la dark lady, potranno finalmente voltare pagina e trasferirsi in una nuova località.

L’arrivo di Lucia a calle Acacias

Prima di affrancarsi e salutare gli abitanti del quartiere, la figlia di Ursula ed il figlio del gioielliere avranno modo di conoscere Lucia Alvarado, la nuova arrivata che sarà al centro di nuovi imperdibili eventi e colpi di scena, che animeranno non poco la futura narrazione. La giovane si presenterà ad Acacias in cerca di una sua parente, Celia.

Con una valigia in mano, Lucia farà il suo primo incotro con il fratello di Diego, Samuel, che a sua volta sarà impegnato sempre più nelle ricerche del padre Jaime, senza sapere che in realtà è deceduto. La preoccupazione del giovane Alday è palese, tanto che Lucia si avvicina a Samuel chiedendogli se ha bisogno di aiuto o se colto da malore.

Samuel cerca di minimizzare, quindi aiuta la nuova arrivata ad arrivare a casa degli Alvarez Hermoso. Raggiunto l’appartamento di Felipe, la ragazza chiederà ospitalità a Celia, ricongiungendosi così con i suoi parenti dopo tanti anni; infatti la Alvarado è la figlioccia di Joaquin, motivo per il quale Lucia e la stessa Celia si considerano a tutti gli effetti cugine.

Sin dai primi istanti l’atteggiamento di Lucia lascerà non pochi dubbi, infatti la ragazza si comporta in modo strano, lasciando supporre di nascondere qualcosa. Lucia ammette di aver avuto una discussione con il padrino Joaquin, ma non darà ulteriori chiarimenti su quanto accaduto. Lucia e Samuel si avvicineranno sempre più, durante una visita a casa di Felipe, il figlio del gioielliere resterà particolarmente colpito dal fascino della ragazza, oltre che della sua indiscutibile bravura al piano. Da qui la decisione di portarla in giro per farle conoscere il quartiere. Il loro rapporto ben presto riserverà nuovi emozionanti sorprese.