Una Vita, anticipazioni spagnole: l’addio di Teresa e Mauro

I telespettatori italiani di Una Vita stanno per dire addio a due dei protagonisti più amati della soap. Stando alle anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda a novembre, Teresa e Mauro andranno via per sempre da Acacias per vivere liberamente il loro amore in Francia. Tutto questo avverrà in seguito ad un terribile incendio, scoppiato a casa di Cayetana, e che ha portato alla morte della dark lady.

Infatti Teresa, che ne è rimasta coinvolta suo malgrado, si ritroverà con i polmoni gravemente compromessi. Ciò nonostante la maestra si riprenderà e deciderà insieme a Mauro di trasferirsi nella città di Antibes, nella quale spererà finalmente di vivere felice.

Anticipazioni Una Vita: Teresa in fin di vita

L’incendio, che si scatenerà a causa della bomba piazzata da Ursula, avrà gravi conseguenze non solo per la Sotelo Ruz. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano infatti che la falsa Cayetana sarà dichiarata morta dalle autorità, mentre la Sierra, presente sul luogo della tragedia, sarà ritrovata in gravi condizioni e portata immediatamente in ospedale.

Il medico dirà poi a Mauro che il figlio che Teresa aspetta è ancora vivo, ma lei potrebbe morire, perché ha i polmoni danneggiati dal troppo fumo respirato. San Emeterio sarà disperato, ma allo stesso tempo non abbandonerà mai il capezzale della sua amata, pensando continuamente ad un modo per aiutarla.

Trame Una Vita: Teresa e Mauro vanno in Francia

Mauro continuerà ad essere al fianco di Teresa, e, ricordano che questa desiderava tanto andare a mare, si adopererà per preparare il loro trasferimento nella cittadina costiera di Antibes in Francia. L’ex ispettore riterrà infatti questo il luogo giusto per far nascere loro figlio, inoltre l’aria di Antibes potrebbe aiutare Teresa a guarire. Prima di partire, Mauro avrà un ultimo confronto con la perfida Ursula. Fabiana scoprirà infatti della presenza di Jaime Alday al momento della tragedia, e chiederà a San Emeterio di indagare in merito alla questione.

Mauro si recherà allora in ospedale a trovare Jaime e resterà molto sorpreso quando questo gli racconterà che Ursula è sua moglie. Pur capendo che la Dicenta sta mandando avanti un piano ben preciso, Mauro deciderà di non indagare oltre e aspetterà il momento giusto per lasciare Acacias insieme a Teresa. Infatti, non appena le condizioni della Sierra miglioreranno, i due saluteranno i loro amici e partiranno per Antibes. Mauro e Teresa faranno più ritorno nel luogo nel quale hanno tanto sofferto? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.