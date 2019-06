Una Vita, anticipazioni spagnole: la verità sullo stato di salute di Agustina

Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5 Una Vita – in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset alle 14,10 subito dopo Beautiful mentre il sabato in seconda serata su Rete4 subito dopo Il Segreto – svelano che qualcosa di davvero molto inaspettato accadrà ad Acacias.

Il ricco quartiere residenziale di calle Acacias vivrà dei momenti davvero molto confusi, dovuti all’incredibile rapimento della piccola Milagros, un evento straordinario che ha gettato nel panico non solo Ramon, ma anche i molti residenti di Acacias 38, dove vivono due mondi paralleli, quello dei domestici e dei ricchi proprietari.

La verità sulla salute di Agustina

Nessuno degli abitanti del quartiere riesce a darsi una spiegazione sul rapimento della piccola, meno che mai può pensare che dietro a tutto ciò c’è una coppia molto vicina a loro. Gli abitanti di calle Acacias ignorano il fatto che a rapire la piccola Milagros sono stati Genoveva e Alfredo con il preciso intento di far desistere Ramon dal continuare le sue indagini sulla banca americana.

La vedova di Samuel e Bryce riescono quindi a modificare i documenti ed eliminare tutte le tracce della della loro truffa così decidono di restituire Milagros e farla rientrare in famiglia; il ritorno a casa di Milagros farà felice Ramon, che per la lieta notizia organizza una grande festa dove parteciperà anche Carmen.

Nel frattempo al centro della narrazione ci sarà la domestica Agustina, che è ancora molto scioccata per aver appreso della sua malattia e per il fatto che ormai per lei resta poco tempo ancora da vivere. La donna sarà molto provata oltre che nel fisico anche psicologicamente, tanto che è arrivata a confessare a Fabiana di volersi togliere la vita.

Agustina non riesce a gettarsi alle spalle il suo passato doloroso, infatti, è ancora molto triste per la fine della sua storia e per la partenza definitiva del giovane che difatto ha spento ogni speranza di riconciliazione. Fabiana avrà un ruolo molto importante perché le starà molto vicino rinunciando ad un viaggio.

Il dottor Maduro però presto farà luce sulla situazione della salute di Agustina, rivelando che la donna è sana, dunque l’esito della precedente diagnosi non corrisponde a verità. La domanda che ora tutti si pongono chi e perché volevano che Agustina finisse nel baratro della disperazione?