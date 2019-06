Una Vita, anticipazioni spagnole: la scoperta di Celia

Le anticipazioni spagnole della soap opera di successo Una Vita svelano che al centro delle prossime puntate ci sarà la storia di Celia, la giovane Alvarez Hermoso che sarà costretta a subire un grande dolore, un fatto sconvolgente che però non riuscirà a superare del tutto. La Hermoso scopre di essere in attesa di un bambino, una notizia davvero straordinaria che non sperava più potesse accadere.

La felicità di Celia durerà poco perché svanirà in un tragico evento del tutto inaspettato; un colpo di scena che avrà delle conseguenze molto importanti sulle sue condizioni mentali che peggioreranno fino a sfociare in una depressione dalla quale non riuscirà a riprendersi. La donna, infatti, dimosterà di aver perso completamente la testa.

Celia, dalla felicità al dramma

Le anticipazioni spagnole della soap opera di successo Una Vita svelano che Celia scoprirà di essere dolce attesa e la notizia sorprenderà non poco anche suo marito Felipe. La loro gioia è grande, infatti, loro sognano di essere già genitori e di prendere il piccolo tra le braccia. Un sogno che però durerà poco perché quando Trini si sentirà male, e necessiterà dell’intervento di un medico, Celia aiuterà la donna, cercando l’aiuto di un medico ma nel tragitto qualcosa di brutto le accadrà.

Infatti Celia avrà un incidente che le causerà l’aborto, la perdita del piccolo che teneva in grembo. La donna però non riuscirà a riprendersi da questo dramma che l’ha colpita e avrà degli atteggiamenti alquanto strani che faranno preoccupare il marito Felipe. Dopo qualche tempo però la situazione ritorna normale ma solo in apparenza.

Dopo la morte di Trini, avvenuta in circostanze alquanto misteriose, Ramon inizia a indagare per veder chiaro su quello che è caduto alla moglie. L’uomo non è però tranquillo per la piccola Milagros, la piccola avuta da Trini, infatti segue Celia e la sorprende con la piccola in braccio con uno sguardo a dir poco allucinato.

La donna ha con sé un coltello e sembra che voglia uccidere la piccola Milagros; Ramon riesce ad interromperla, gettandosi prontamente su di lei, così Celia si scaglia a sua volta contro l’uomo, che fortunatamente riesce a schivare il colpo. Malauguratamente una finestra è aperta così Celia cade involontariamente giù per strada e muore. La morte di Celia apparirà come un omicidio effettuato da Ramon tale per cui l’uomo rimarrà per 10 anni in prigione la verità venga a galla.