Una Vita, anticipazioni spagnole: la lettera d’addio di Silvia Reyes

Le anticipazioni spagnole della fortunata serie televisiva “Una Vita” svelano che accadranno nuovi inaspettati colpi di scena ad Acacias, dove Diego e Blanca saranno sempre in pena per il piccolo Moises, mentre Arturo dovrà vedersela con il rapitore di Silvia, ed ancora la pasticcera sarà accusata di un terribile reato.

E’ bene ricordare ai fan della telenovelas “Una Vita”, conosciuta in patria con il titolo di “Acacias 38”, che la programmazione nel mese di agosto subirà dei cambiamenti, infatti a partire da giorno 5 fino al 23 agosto, la serie televisiva firmata da Aurora Guerra sarà messa in onda alle 13,40 sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

La lettera di Silvia Reyes

Nelle prossime puntate Ursula cercherà di mettersi in contatto con il dottor Pallero, senza sapere che Riera è sulle sue tracce; l’investigatore farà una terribile scoperta subito dopo l’arrivo a Villa Manzanos, perché scoprirà il cadavere del dottore. Chi è stato ad uccidere l’uomo? Prima che l’investigatore vada via da quella casa, viene a sua volta colpito e neutralizzato.

Nel frattempo Diego riesce ad ottenere delle importanti informazioni da Felipe, che sa dove si trova il piccolo Moises, rapito con l’inganno dalla perfida Ursula Dicenta. La notizia farà quindi desistere il giovane Alday dal mettersi in viaggio per la Svizzera. Diego farà presto una sconcertante scoperta riguardante il padre, poiché scoprirà che il gioielliere non è morto di morte naturale, bensì ucciso.

I sospetti ricadranno inizialmente con la donna più cattiva e perfida di villa Alday, Ursula, che invece mostra tutta la sua sorpresa dinazi a questo sconcertante fatto. Mentre la famiglia Alday si interroga su chi può aver ucciso Jaime, un altro fatto clamoroso scuoetrà Acacias, dove scomparirà Silvia Reyes.

L’ex spia sarà vittima di un rapimento, ma ancora Arturo non lo sa. Viste le sue precarie condizioni visive, il colonnello sarà costretto a richiedere l’intervento di Esteban per scoprire dove si trovi la sua amata. Nel frattempo, Blanca è convinta che dietro l’inspiegabile morte di Jaime ci sia Ursula, quindi andrà a casa della donna per ottenere degli indizi di colpevolezza.

La giovane Dicenta frà però un scoperta clamorosa, cioè quella del ritrovamento di alcuni oggetti personali di Don Jaime tra le cose di Samuel. Nel frattempo le cose per il vero Inigo Cervera volgeranno al peggio, poiché Flora deicderà di dare all’uomo la possibilità di tornare alla pasticceria, mettendolo così sulla strada dell’indiano.

La lettera di addio di Silvia Reyes rappresenterà un momento cruciale della narrazione dei prossimi episodi di Una Vita; Valverde e il Marquez però si rendono conto che l’ex spia non voleva andar via da Acacias, piuttosto è stata allontanata dalla città forzatamente. Chi c’è dietro il rapimento di Silvia?

Arturo non potrà più nascondere la sua cecità, quindi racconterà la verità a Marquez, che si metterà quindi da solo alla ricerca della donna. Nel frattempo Diego e Blanca sono molto preoccupati per la salute del piccolo Moises, mentre l’indiano sarà ucciso da Flora, nell’estremo tentativo di difendere Pena. Una cosa la porterà ad essere accusata di omicidio e per la quale passerà davvero dei brutti momenti.