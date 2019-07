Una Vita, anticipazioni spagnole: la geniale invenzione che sorprenderà Acacias

Il giovane figlio di Ramon, Antonito Palacios, sarà il protagonista delle prossime puntate della popolare telenovela spagnola “Una Vita“, meglio conosciuta in patria con il nome di Acacias 38. Il fidanzato di Lolita sarà alle prese con una nuova invenzione, che proporrà per la prima volta alla locale fiera delle invenzioni.

Non è certo la prima volta che il giovane Palacios ci delizia e ci fa sorridere con le sue ingegnose trovate, spesso talmente bizzarre da essere davvero irrealizzabili. Il giovane vuole dare una svolta alla sua vita, rendendosi indipendente dal padre Ramon, quindi gettare delle solide basi per poter programmare un futuro insieme alla sua amta Lolita.

Antonito sorprende tutti con la sua nuova invenzione

Il figlio di Ramon sembra sempre più determinato a proseguire nei suoi sogni di inventore, nonostante gli insuccessi, che se da un lato gli impongono delle battute d’arresto, dall’altro lo spronano a fare sempre meglio; l’ultima invenzione di Antonito è una macchina espressa per il caffè in cialde, che troverà subito il giudizio negativo del padre.

Non contento di ciò, Antonito creerà una nuova stravagante invenzione, ovvero un tergicristallo automatico, ovvero un precursore di ciò che in seguito sarebbe diventato l’odierno lavavetri. Il giovane metterà tutto il suo impegno e tempo nella costruzione del prototipo, ma qualcosa non andrà nel verso giusto.

Secondo quanto ci rivelano gli spoiler iberici di “Una Vita”, Lolita si sentirà molto trascurata da Antonito, proprio a causa del tempo che questi riserverà alla sua invenzione rivoluzionaria. Accadrà quindi, che la donna, involontariamente, provocherà la rottura del prototipo creato da Antonito.

La domestica aiuterà Lolita nel cercare di non fare scoprire al ragazzo la verità, ma alla fine confesserà, raccontandogli la verità. Il giovane Palacios non è arrabbiato con Lolita, anzi sarà felice con lei, perché così riuscirà ad apportare le modifiche necessarie alla sua opera. Il giovane quindi presenterà la sua invenzione alla fiera per ottenere il brevetto. Don Ramon sarà sempre contrario alle invenzioni di Antonito, ma sarà questa la volta in cui si ricrederà?