Una Vita, anticipazioni spagnole: la Escolano seduce il fidanzato di Lolita, Ceferino rompe la tradizione di Cabrahigo

Le prossime settimane di messa in onda della soap opera “Una Vita” saranno ricche di eventi intricati che vedranno protagoniste le domestiche di calle Acacias 38, stavolta intente a trovare una soluzione per aiutare la loro amica Lolita, il cui amore per Antonito è stato messo a dura prova dall’arrivo in città di Ceferino, un giovane di Cabrahigo che ha condizionato con i suoi racconti la promessa sposa di Antonito.

Le anticipazioni spagnole della soap opera “Una Vita” ci rivelano un nuovo colpo di scena, la domestica di casa Rubio Hildago – da poco scampata ad una colossale truffa ai suoi danni ordita dalla madre Maria e dall’amante di quest’ultima Higinio – per aiutare quindi l’amica si troverà invece invischiata in una vera storia d’amore, che le farà dimenticare il suo amato sposto – ormai defunto – Martin.

La Escolano seduce il promesso sposo di Lolita

Ceferino arriverà ad Acacias per ricordare alla domestica degli Alvarez Hermoso che la donna deve onorare un impegno preso con lui tempo prima, un gesto aettuoso che i due si scambiarono quando erano bambin. I due, infatti, molto tempo prima, si erano scambiati un bacio innocente, ma questo è bastato all’uomo per voler rispettare le tradizioni del paese, quindi anche in considerazione delle sventure che gli erano capitate, il giovane è andato da Lolita per chiederla in sposa.

n seguito a tutti questi fatti, Lolita deciderà quindi di allontanarsi da Antonito, nel timore che possa capitare al suo fidanzato qualche sventura – così come accaduto alla precedente fidanzata di Ceferino – così la ragazza contatterà zio Gennaro, un personaggio molto conosciuto a Cabrahigo. venendo così a conoscenza dalla persona più anziana del paese che c’è una via di uscita a tutta questa folle situazione, che le ha fatto rompere il fidanzamento con Antonito.

Stando alle tradizioni di Cabrahigo, il patto di nozze con Ceferino potrà sciogliersi solo ad una condizione, cioè quella che l’uomo baci una vedova, di cui però si sarà innamorato. Un’impresa non facile per Lolita, che non sa proprio come districarsi in questa surreale vicenda. La domestica quindi chiederà aiuto alla sua compaesana, donna Trini, quindi la moglie di Ramon le fornirà la soluzione ai suoi problemi: Casilda dovrà sedurre Ceferino.

Lolita farà in modo che i due si frequentino quanto più possibile, e con grande sollievo di tutti, tra la domestica ed il nuovo arrivato si creerà sin da subito una grande intesa. Nonostante tutto l’attrazione tra i due stenta ad arrivare. Ma le cose vedranno un improvviso cambiamento, perché Ceferino romperà la promessa a Lolita, dimostrando la sua passione per la domestica di Susana.

Ceferino molto presto si accorgerà che è stato preso in giro da Lolita, quindi la sua reazione sarà molto spiacevole, infatti l’uomo farà in modo che Dolores si penta di ciò che ha architettato ai suoi danni, ma soprattutto di essersi messa contro una tradizione, che ora potrebbe riservare ai due ragazzi solo sventure.

Il forestiero, pur essendosi infuriato, si metterà d’accordo con la Escolano, infatti entrambi hanno ancora nel cuore i loro rispettivi amori, venuti a mancare prematuramente. Ecco che arriva il colpo di scena, poiché Ceferino deciderà di lasciar perdere questa assurda tradizione di Cabrahigo, quindi lascerà Acacias per far ritorno a casa insieme a tutta la sua famiglia.

Per sapere come andrà a finire, non rimane che seguire i prossimi episodi di Una Vita, in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica – escluso il sabato – alle 14,10 su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset Play.