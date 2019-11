Una Vita, anticipazioni spagnole: Jordi tenta di violentare Flora

Le vicende della pasticciera di Acacias, Flora, saranno nuovamente protagoniste delle prossime puntate della soap opera “Una Vita“, in onda tutti i giorni, escluso il sabato, dal lunedì al venerdì alle 14,10 su Canale 5. La giovane sorella di Inigo è rimasta molto delusa dall’abbandono del fidanzato Pena, che a lei ha preferito unirsi ad una spedizione in Africa.

La Barbosa non vivrà dei bei momenti nella pasticceria, infatti le anticipazioni delle nuove puntate che i telespettatori italiani vedranno tra qualche mese, rivelano che la donna sarà presto soccorsa dal marito della Rubio, per fermare il tentativo di violenza che un uomo farà nei confronti di Flora.

Jordi tenta di violentare Flora

Flora, quindi, rischierà di essere violentata e solo grazie al pronto intervento di Liberto si scongiurerà il peggio. Gli spoiler delle puntate iberiche ci preannunciano che presto arriverà ad Acacias un nuovo personaggio, Jordi Barò. La new entry è in realtà un personaggio molto cattivo, un ex pugile, che però si innamorerà della sorella di Inigo.

Le anticipazioni degli episodi spagnoli rivelano inoltre che le cose si metteranno molto male anche per il fratello di Flora, coinvolto in bische clandestine. Liberto porterà infatti Inigo nel club sportivo che frequenta, e lì il ragazzo entrerà in contatto con delle persone che usano fare delle scommesse clandestine.

Il desiderio del guadagno facile indurrà il Barbosa a mettere a repentaglio tutto il suo patrimonio, scommettendo. Inigo diventerà quindi il procuratore di Tito Lazcano, un giovane boxer che farà guadagnare molti soldi al proprietario de La Deliciosa. Nel frattempo Jordi farà una corte sfrenata a Flora che però non ricambierà i sentimenti dell’uomo.

Sia il marito di Rosina che Leonor non vedono di buon occhio le iniziative del nuovo arrivato nei confronti di Flora. Inigo, messo al corrente della situazione, giudicherà invece scorretto il comportamento della sorella, esponendola così ad un grave rischio. Nonostante Flora si mostrerà indifferente verso il suo corteggiatore, l’uomo aspetterà il momento giusto per aggredire la ragazza e tentare di violentarla. Jordi però dovrà vedersela con il patrigno di Leonor, ex pugile anche lui. Ma i problemi per Flora non sono finiti qui, per lei ci saranno nuovi colpi di scena.