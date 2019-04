Una Vita, anticipazioni spagnole: Inigo è un impostore, la reazione di Leonor

Le anticipazioni spagnole della soap opera “Una Vita” – il cui titolo originale è Acacias 38 – svelano che il sequel della narrazione firmato dalla scrittrice Aurora Guerra – stessa autrice de Il Segreto – diventerà sempre più avvincente ed emozionante, con nuovi inaspettati colpi di scena, tra i tanti anche quelli che ci regaleranno Inigo e Leonor.

Trasmessa in Spagna dal 15 aprile 2015, le vicende narrate dalla soap opera “Una Vita” si snodano intorno ad un raffinato edificio che porta il nome di Acacias 38, dove si contrappongono due mondi paralleli, vicini ma anche tanto lontani, cioè quello dei domestici e quello dei ricchi signori che abitano il condominio.

Inigo è un impostore: la rezione di Leonor

L’arrivo dei coniugi Cervera nel ricco quartiere madrileno ha creato più di un sospetto, infatti Inigo e Flora hanno dato dimostrazione, in occasione dell’inaugurazione della Deliciosa, di non aver alcuna dimestichezza con l’arte dolciaria, intossicando i malcapitati clienti che avevano bevuto un intruglio preparato dalla Cervera.

Ma non è stato solo questo a mettere in allarme il quartiere, infatti a peggiorare le cose sono state le bugie di Inigo sulle sue discendenze; l’uomo infatti si è proclamato figlio di un famoso antropologo spagnolo, Cesar Cervera, pur non avendo con lui in realtà alcun legame di sangue. A credere più di tutti a questa storia è stata Leonor.

La frequentazione tra Leonor e Inigo diventerà sempre più assidua, tanto che tra i due nasce un amore. Inigo, sempre più infatuato e corrisposto da Leonor, dà un bacio alla giovane donna, che decide di intraprendere quindi una relazione clandestina con un uomo sposato. Inigo, però, non sembra sopportare più il peso delle sue bugie, così decide di fare qualcosa di inaspettato.

Il pasticcere, per amore di Leonor, dirà la verità sulla sua identità; l’uomo affermerà di chiamarsi Ignacio Barbosa e di non essere in realtà sposato a Flora, perché è il fratello della donna. Come avevano capito in molti, i due non hanno alcuna esperienza con la pasticceria, essendo degli ex contrabbandieri.

In svariate occasioni Flora e Ignacio avevano anche aiutato persone a superare illegalmente i confini nazionali; ed in una di queste occasioni assunsero l’identità dei Cervera, una coppia di coniugi che in realtà furono a loro volta uccisi da alcuni briganti. Leonor, se da un lato accoglie con grande stupore le parole di Inigo, dall’altro sarà molto sollevata nel sapere che l’uomo è in realtà single e non sposato come finora pensato.