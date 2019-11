Una Vita, anticipazioni spagnole: Inigo e Flora si lasciano

Le anticipazioni iberiche di Una Vita – in onda da domenica a sabato alle 14,10 su Canale 5 – rivelano che molto presto il giovane pasticcere Inigo avrà dei seri problemi con la sua amata Leonor, che scoprirà un vizio del giovane, che se non fermato in tempo potrebbe portarlo presto alla rovina.

Il fratello di Flora ha un debole per le scommesse clandestine, e si lascerà coinvolgere in questa turpe situazione lasciando ovviamente allo scuro le persone più vicino a lui. Liberto porterà Inigo in una palestra di boxe, qui il giovane pasticcere proverà a far soldi scommettendo. La nuova attività clandestina del Barbosa, porterà Inigo a trascurare il suo lavoro a La Deliciosa.

Leonor furiosa con Inigo

Con i soldi guadagnati dalle scommesse clandestino, Inigo comprerà dei regali molto costosi alla sua fidanzata, ma anche alla sorella Flora, affranta per la partenza di Pena, che al matrimonio con la giovane ha preferito unirsi ad una spedizione in Africa. Flora si imbatterà per caso in un cofanetto lasciato da Inigo sul bancone della pasticceria.

La giovane, aperto il prezioso cofanetto, troverà tanti soldi, da qui la decisione di parlarne con la Hildago, che dopo vari tentennamenti, decide di pedinare il fidanzato. La figlia di Rosina scoprirà presto la verità sul Barbosa, cioè quella che giornalmente il giovane si reca al circolo sportivo per incrementare i suoi guadagni.

Leonor è furiosa con Inigo, tanto da affrontarlo apertamente e rifilargli un clamoroso ceffone, per poi annunciargli di non voler più proseguire la loro relazione. La reazione di Leonor è giustificata anche dal fatto che riaffiora in lei un doloroso ricordo del passato, cioè quello relativo a Maximiliano e ai suoi debiti di gioco.

In molti ricorderanno che il primo marito di Rosina aveva costretto la famiglia a vivere di stenti a causa dei suoi debiti contratti con il gioco. Il dolore passato fa piombare la ragazza nello sconforto, poiché non vuole ritrovarsi più a vivere situazioni di quel genere. Il vizio delle scommesse di Inigo la terrorizza.