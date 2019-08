Una Vita, anticipazioni spagnole: il vero Inigo Cervera chiede a Flora di sposarlo

Grande colpo di scena in arrivo a Una Vita per la coppia formata da Flora Barbosa e Pena Cervera che risolti i problemi legati all’omicidio dell’indiano, saranno protagonisti di nuovi emozionanti avvenimenti, dove non mancheranno chiaramente i momenti comici e grotteschi, caratteristiche imprescindibile dei due personaggi.

La soap opera “Una Vita” – in onda dal lunedì al sabato sulle reti Mediaset – continua ad appassionare il pubblico televisivo italiano che ormai segue con partecipazione ed interesse le vicende dei protagonisti di Acacias 38, il ricco condominio madrileno dove coabitano due mondi paralleli, cioè quello del gruppo di domestici e delle ricche famiglie per cui lavorano.

Pena chiede a Flora di sposarlo

Tra i protagonisti della soap, ci sono anche i personaggi di Flora e Pena, che con le loro vicende parossistiche e al limite della realtà, hanno contribuito non poco al sequel della narrazione. Il vero Inigo Cervera sarà presto messo in libertà e scagionato dall’accusa di omicidio dell’indiano, quindi Flora si chiederà per quale motivo il pasticcere, contrariamente a quanto le aveva detto in prigione, non le abbia ancora chiesto di diventare la sua fidanzata.

L’ex proprietaria della Deliciosa organizzerà una festa alla pasticceria, durante la quale di eleggerà la miglior coppia di fidanzati di Acacias. Un modo insomma per sollecitare una reazione in Pena, ma sembra che l’uomo rimanga sordo a questa sollecitzione. Flora, allora, mette in atto il piano b, cioè cercherà di far ingelosire Pena con un finto fidanzato.

Nel corso della serata organizzata a La Deliciosa accadrà però un colpo di scena che nessuno si aspettava, infatti Pena si farà coraggio, prima chiederà a Flora di smetterla di fingere con la sceneggiata del finto fidanzato, poi si inginocchierà di fronte a lei e davanti a tutti le regalerà un anello con il quale cominciare il loro fidanzamento ufficiale. Flora, neanche a dirlo, accetterà di buon grado la proposta di Pena, consquistando così il primo pasto della gara dei migliori fidanzati.