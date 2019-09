Una Vita, anticipazioni spagnole: il triangolo magico che farà tremare Acacias

Ursula Dicenta è uno dei personaggi più controversi e odiati della soap opera spagnola “Una Vita“, a causa delle sue perfidie e dei suoi complotti verso gli abitanti di Acacias, ma anche e soprattutto contro la figlia Blanca. La donna, come sappiamo, è finita in manicomimo ed ha palesato a tutti la sua volontà di redenzione.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la perfida dark lady si alleerà con Genoveva per distruggere i protagonisti di Acacias, portando avanti quindi una sorta di personale vendetta. La donna non ha accettato di essere stata rinchiusa in manicomio dopo il rapimento del piccolo Moises, meno che mai di aver perso il suo patrimonio, derivante dal matrimonio con il ricco gioielliere, che è stato diviso tra Samuel e Diego.

Il triangolo magico: Ursula, Genoveva e Alfredo

Dopo le dimissioni dall’ospedale, Ursula appare molto provata, così a porgerle una mano sarà padre Telmo, che la assumerà come domestica. La donna sembra aver vissuto una metamorfosi, diventando, apparentemente, buona e caritatevole. Ma per la donna le cose volgeranno nuovamente al peggio dopo l’allontamento del suo datore di lavoro, costringendola così a vivere di stenti e per strada.

La rabbia prenderà quindi molto presto il posto dell’amore nel cuore della donna, che incomincerà quindi a meditare vendetta contro tutti i suoi ex vicini. L’alleanza con Genoveva porterà la dark lady a risalire velocemente la china e tornare al fulgore di un tempo. La vedova di Samuel condividerà infatti con Ursula il livore per i suoi vicini, che in occasione dell’omicidio del marito per mano di alcuni usurai non hanno dimostrato grande solidarietà.

Ad aiutarle in questo folle progetto di vendetta sarà anche una terza persona, Alfredo, che i telespettatori italiani vedranno arrivare molto presto ad Acacias. Tra i primi a cadere nella trappola ordita dai tre ci sarà Felipe, che dopo la morte di Celia, sarà circuito e sedotto da Genoveva, cosa che succederà anche a Liberto, che se la dovrà vedere con la pesante accusa di violenza.

A conermare le cattive intenzioni del personaggio di Ursula è anche l’attrice Montse Alcoverro, che ha rivelato come la Dicenta troverà tutti i modi possibili per colpire e mettere a punto azioni spregevoli.