Una Vita, anticipazioni spagnole: il segreto di Alfredo, lo shock di Genoveva

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera Una Vita svelano i segreti di Genoveva e Alfredo, che ci riserveranno emozionanti colpi di scena e nuovi intrighi; i protagonisti del condominio di calle Acacias 38 continuano a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo e della narrazione di Aurora Guerra la stessa autrice dell’altra soap opera di grande successo Il Segreto.

Gli spoiler spagnoli raccontano quindi nuovi colpi di scena e grandissime emozioni: mentre Antonito cerca di risolvere il problema della sua partenza per il servizio militare, per evitare il quale arriva a pensare di corrompere l’ispettore che dovrebbe farlo partire, Lolita viene a conoscenza delle intenzioni del suo fidanzato, cosa che la preoccupa moltissimo perché mettersi nei guai è un attimo.

Ecco perché la donna cercherà aiuto in Ramon per trovare una soluzione ed evitare quindi il carcere al suo fidanzato, poiché il reato di corruzione è molto grave e punito severamente in Spagna. Alla fine il merito di tutto sarà di Carmen, perché la donna scoprirà che l’ispettore stava tramando contro il giovane Palacios.

Nel frattempo Emilio riuscirà a convincere Bellita a partecipare alle lezioni di danza, i due giovani così potranno trascorrere tanto tempo insieme e far crescere il loro sentimento, ma qualcosa va storto perché un infortunio accadrà a Cintia durante una lezione, quindi il Pasamar é costretto ad accompagnare la ragazza a casa, e lì, mentre l’aiuta a medicarsi, si scambieranno il loro primo bacio.

Qualcosa di strano nel frattempo succede però in un’altra coppia di Acacia cioè quella di Genoveva ed Alfredo. L’uomo arriva a minacciare la donna perché si accorge che non mantiene le promesse; Alfredo sembra aver perso il lume della ragione infatti arriva a minacciare la donna perché si accorge che questa non mantiene le promesse che si sono scambiati sono scambiati.

Ad ascoltare la loro conversazione c’è infatti anche Marlen che suo malgrado ascolta tutto quello che i due si sono detti. Intanto Ramon rende pubblica la sua relazione con Carmen riempiendola di tanti regali preziosi; la donna però sembra essere sempre più a disagio poiché non abituata a questo tenore di vita.

Mentre Marlen propone a Genoveva di uccidere Alfredo, la vedova di Samuel vedrà Alfredo parlare con l l’acerrimo nemico Cristobal. I colpi di scena però non finiscono qui perché Genoveva trova anche delle fotografie molto compromettenti del marito nelle quali l’uomo bacia un altro uomo. Una scoperta a dir poco agghiacciante e scioccante. Nel frattempo Agustina scopre di avere una gravissima malattia che la porterà nel giro di poco tempo alla morte punto.