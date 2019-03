Una Vita, anticipazioni spagnole: il progetto di Samuel contro Telmo

Gli spoiler delle puntate spagnole della soap opera in onda su Canale 5 “Una Vita“, svelano i nuovi emozionanti colpi di scena riguardanti i protagonisti della serie – che tanto appassione ormai da anni il pubblico televisivo italiano – tra cui anche quelle riguardanti Telmo, che lascia il sacerdozio per sposare la sua Lucia.

Nel mettere in atto il suo progetto d’amore però Telmo si imbatterà in alcuni inconvenienti, insomma degli adrenalinici fuori programma, come la terribile trappola organizzata da Samuel Alday, anche lui innamorato anche lui della bella Lucia. Per dare fastidio al suo avversario in amore, il ragazzo sarà quindi disposto a tutto.

La trappola di Samuel

Si sa quando ci si innamora talvolta si perde il lume della ragione, così sembra essere stato anche per Samuel, che accecato d’amore per Lucia cerca di screditare il suo rivale Telmo, incastrandolo per la morte di Jimeno Batan, l’usuraio del paese, che troverà la morte proprio nalla chiesa di Acacias.

Le anticipazioni spagnole della soap opera svelano che la polizia troverà un biglietto scritto dall’uomo prima della morte, dove rivelerà le sue volontà suicide, doveute alle pressioni che gli faceva proprio Telmo. Una notizia che ha creato scalpore tra gli abitanti di Acacias e che è stata presto battuta e divuglata dalla stampa locale, cosa dovuta anche alla complicità di Samuel, che ha fatto in modo che si rinvenisse proprio il biglietto accusatorio.

L’amore per Lucia è stato sicuramente più forte per Telmo, che non ha avuto dubbi nel dismettere i panni di sacerdote, per poter vivere il suo amore alla luce del sole. Sono tanti i progetti che faranno i due giovani, tra i tanti anche quello di un’associazione benefica, con cui potranno aiutare in tanti, ma non prima di essersi uniti in matrimonio. Una notizia straordinaria che verrà rivelata in anteprima solo a Felipe e Celia.