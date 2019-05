Una Vita, anticipazioni spagnole: il piano di Samuel per fare impazzire Blanca

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Se da un lato non si può che complimentarsi con l'autrice di Una Vita e Il Segreto, Aurora Guerra, per la grande inventiva che mette nella stesura delle sue narrazioni, dall'altro mi domando come sia possibile trasformarsi a tal punto, decidendo scientemente di far impazzire la propria moglie. Una pratica purtroppo molto in uso allora, ma anche oggi.