Una Vita, anticipazioni spagnole: il piano di Inigo e Leonor per lasciare Acacias

Le anticipazioni delle puntate spagnole della soap opera “Una Vita” svelano che presto Leonor scoprirà la vera identià di Inigo, ma non prima di essersi innamorata del giovane. I colpi di scena comunque non finiscono qui, perché i due ragazzi faranno qualcosa di inaspettato di cui parleranno tutti ad Acacias.

Nelle puntate italiane della soap opera Leonor e Inigo Cervara sarenno sempre più vicini, fino al punto di scambiarsi un bacio appassionato, ma dopo aver scoperto la verità sul proprietario de “La Deliciosa”, decide di fuggire via insieme a lui. Un epilogo che proprio nessuno si aspettava e che lascerà senza parole anche Flora.

Inigo incontrer il vero Inigo

La giovane Hildago appena appreso che Inigo non è in realtà il marito di Flora, semmai il fratello, si sente libera di lasciarsi andare ai suoi sentimenti, quindi vivere quell’amore come merita. I due però decidono di portare avanti la farsa per mantenere le apparenza, ma è una decisione che non possono sostenere ancora per molto.

Inigo è stanco delle menzogne, sente il peso delle bugie dette negli ultimi tempi e vuole dare una svoltaa alla sua vita, così chiederà a Leonor di andar via da Acacias insieme; una proposta che neanche a dirlo sarà accettata senza alcuna esitazione, ma con grande entusiasmo da Leonor, che seguirà Inigo, mentendo però alla propria famiglia.

Mentre Leonor fingerà di lasciare il quartiere per un viaggio utile al suo nuovo romanzo, il pasticcere s’inventerà un viaggio di lavoro. Ecco che Liberto, felice per l’evoluzione della vita lavorativa della figliastra, decide di organizzare una festa per salutarla, ma qualcosa di inaspettato succederà durante l’evento.

Stando alle anticipazioni delle puntate spagnole di “Una Vita”, Inigo si troverà faccia a faccia con il vero Inigo Cervera, che comparirà all’improvviso durante il party organizzato da Liberto per Leonor. L’arrivo del vero Inigo farà svenire Flora, così i due innamorati saranno costretti a rimandare il loro viaggio.

Il vero Cervera ha perso la memoria, quindi non ricorda nulla del suo passato; unico ricordo che ha è quello di essere un fattorino addetto alle consegne nella loro pasticceria.