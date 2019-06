Una Vita, anticipazioni spagnole: il pentimento di Cristina, Blanca sempre più in difficoltà

Le anticipazioni delle puntate spagnole della soap opera Una Vita – in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:10 subito dopo Beautiful mentre il sabato in prima serata su Rete 4 . svelano che nuovi ed emozionanti colpi di scena accadranno ad Acacias, infatti le trame delle nuove puntate riportano che la giovane figlia di Ursula Dicenta sarà sempre più in difficoltà, mentre Cristina tenterà di dire la verità a Leonor su quanto accaduto al figlio di Blanca.

La storia di Blanca e del suo bambino morto saranno ancora una volta al centro della fantasiosa ed avvincente narrazione dell’autrice Aurora Guerra, la stessa autrice dell’altra soap opera di successo di Canale 5 “Il Segreto”, che dedicherà ancora molto spazio alle vicende della giovane Dicenta e del suo amato Diego, che ancora una volta avrà un ruolo fondamentale nel venire a capo di questo mistero.

I problemi di Blanca e il pentimento di Cristina

Come suggerito dalla domestica Carmen, Samuel e Diego vanno al convento e fanno un importantissima scoperta cioè quella che il figlio di Blanca, Moises, è vivo; i due fratelli Alday avvisano Felipe e Leonor, ma ora è il momento di dirlo anche a Blanca che però non sta molto bene a causa manipolazioni psicologiche subite dalla Novoa.

Il comportamento di Samuel continua ad essere piuttosto ambiguo, infatti l’uomo fatta questa scoperta insieme al fratello decide di andare a dire tutto alla perfida Ursula così come rivelare il tradimento di Carmen. Per Ursula non ci sono dubbi sul fatto che la domestica vada messa a tacere.

La perfida Dicenta tenterà in tutti i modi per non far scoprire alla figlia la verità sul bambino che è ancora vivo quindi cercherà di convincerla a trasferirsi in una casa di cura, convincendola che questo è l’unico modo per ritornare ad essere sé stessa. Però nel frattempo Cristina vive un momento di trasformazione e di pentimento per le malefatte commesse perché contatta Leonor alla quale vuoi dire tutta la verità; in aiuto di Blanca arriverà anche Reira che decide di recarsi da Diego per offrirgli tutto il suo aiuto: l’uomo vuole vendicarsi delle malefatte di Ursula sia nei confronti della figlia ma anche nei confronti della sua amata Carmen.