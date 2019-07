Una Vita, anticipazioni spagnole: il nuovo amore di Felipe

Le anticipazioni spagnole della soap opera di successo “Una Vita” – in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14,10 circa subito dopo Beautiful su Canale 5, il sabato in prima serata su Rete 4, mentre in streaming su Mediaset Play – svelano che gli abitanti di calle Acacias vivranno nuovi straordinari eventi e colpi di scena.

La vita ad Acacias si complica non poco a causa della pericolosa alleanza della perfida Dark Lady e della vedova di Samuel, morto tragicamente per salvare la sua vita; la donna vive nel risentimento nei confronti del vicinato, che non l’ha mai accolta veramente, giudicandola solo in negativo.

Felice cede al fascino di Marcia

Dopo una lunga assenza la donna farà ritorno ad Acacias 38 con un nuovo accompagnatore, Alfredo, quindi inizia una pericolosa alleanza con la perfida Dicenta, che come sappiamo è arrivata al punto di fare uno scambio di culla del figlio di Blanca, dicendo che era morto. Dopo varie vicissitudini Blanca e Diego riescono a scoprire la verità e ritrovare sano e salvo il piccolo Moises.

Genoveva e Ursula elaborano un piano per vendicarsi degli abitanti del quartiere, tra i primi a cadere nei loro intrighi sono Rosina e Liberto, che arriveranno al punto di dirsi addio. Ma non è tutto, perché molti residenti di Acacias saranno anche convinti dalla vedova di Samuel a investire in una banca americana, che poi fallirà rovinosamente, bruciando così i loro investimenti.

A cadere nelle trame delle due perfide donne sarà anche Felipe, che si avvicinerà alla domestica Marcia, donna bellissima ma manovrata da Ursula e Genoveva. L’avvocato cederà quasi subito alla tentazione, diventando sempre più complici fino al punto di invitarla ad un evento molto importante, cioè il ricevimento presso l’ambasciata brasiliana.

Marcia ha un piano segreto, cioè quello di cercare delle informazioni in casa del legale. La domestica troverà dei documenti riguardanti Liberto portandoli quindi a Ursula e Genoveva.