Una Vita, anticipazioni spagnole: il mistero dietro la morte di Trini

Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5 Una Vita svelano che nuovi colpi di scena accadranno a calle Acacias, dove iricchi residenti del quartiere così come i loro domestici si dovranno confrontare con la morte di uno dei protagonisti principali, cioè Trini. A destare non pochi sospetti è ciò che accaduto prima del decesso di Trini, poiché la morte della donna avverrà alla presenza di Celia.

La donna non sembra però abbia fatto nulla per soccorrere Trini e quindi evitare il suo decesso. La moglie di Ramon era piena di gioia per la nascita della sua meravigliosa bambina che ha chiamato Milagros; una gioia finita in pochi istanti. Trini non stava più nella pelle quando scoprì di essere incinta, anche se Ramon aveva dei dubbi a causa della sua avanzata età.

Trini muore: i dubbi su Celia

Subito dopo il parto Trini è sembrata molto debole a causa dei suoi problemi di pressione alta, ecco perché il medico le ha prescritto alcuni farmaci per cercare di calmare la pressione e quindi farla abbassare oltre che naturalmente l’assoluto riposo. In tutto questo l’amica Celia offre di aiutare Trini.

Dopo aver dato alla luce Milagros, Trini è quindi costretta a letto per riprendere le forze; sia Ramon che Celia aiutano Trini a riprendersi particolar modo proprio Celia si occuperà della piccola Milagros come fosse sua figlia e non lasciandola sola nemmeno per un istante ma qualcosa volge al peggio.

Infatti Trini si sentirà male e inizierà ad avere delle difficoltà la Crespo aiuto alla sua amica Celia chiedendole di darle le pillole prescritta dal medico ma la Alvarez non muoverà un dito: Trini morirà soffocata. Ramon torna a casa e vedrà per terra un gomitolo e l’uncinetto della moglie, quindi Celia farà il suo ingresso in corridoio con in braccio Milagros e riuscirà a dire nulla se non il nome di Trini. Ramon andrà quindi in camera da letto e vedrà Trini riversa sul letto senza vita.